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Лутковская считает, что необходимо возобновить выплаты пенсий гражданам Украины, проживающим на оккупированном Донбассе
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская считает, что есть возможность возобновить выплаты пенсий гражданам Украины, проживающим на неподконтрольной территории Донбасса. Она отметила, что наличные средства пока украинская власть не рискнет везти на неподконтрольную территорию. Однако, по ее мнению, можно "обеспечить людей возможностью получить банковские карточки и начислять средства на эти счета", пишет сайт "Новости Донбасса".
"Банкоматы нужно расположить в логистических центрах, которые есть на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ)", - добавила Лутковская в интервью изданию "Фокус".
По ее словам, достаточно острым является вопрос с людьми, которые не могут выехать из неподконтрольных территорий Украины, например, лежачие пенсионеры, которые не имеют возможности добраться до КПВВ. В дальнейшем, по мнению Лутковской, это может стать поводом для обращения в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Кроме того, омбудсмен сообщила, что уже существует механизм регистрации детей, рожденных на территории отдельных районной Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), по украинскому законодательству. Однако о такой процедуре нужно больше информировать жителей неподконтрольных территорий.
"Нам сейчас необходима информационная кампания, которую нужно развернуть на территориях ДНР и ЛНР. Нужно объяснить родителям, как это работает: они или любой другой человек на подконтрольной Украине территории могут зарегистрировать ребенка в течение двух дней, предъявив справку из медицинского учреждения, подтверждающую факт рождения", – сказала Лутковская.
Фото: novosti.dn.ua
Теги: Донбасс, война, оккупация, выплаты, пенсии
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