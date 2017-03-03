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Многим в украинской власти выгодна блокада Донбасса - журналист
Власть сознательно идет на провокацию в вопросе блокады Донбасса. Так в эфире NewsОne ситуацию с блокадой поставок угля прокомментировал журналист, историк Дмитрий Корнейчук, пишет "Апостроф".
"Кабмин составил список компаний, которым разрешено поставлять уголь, однако, это те же компании, которые его и так поставляли. Я считаю, мы имеем дело с некоторой сознательной провокацией со стороны власти. "Затянули" ситуацию так, что теперь блокада идет не только с украинской стороны, но и с так называемых республик. Мы уже видели заявления, блокирующих о том, что они не собираются расходиться, все решения Кабмина – это просто фикция и попытка обмануть общественность, поэтому мы пришли к тому же самому тупику, с которого и выходили", - сказал Корнейчук.
По его мнению, если бы не было кулуарной поддержки власти, то никакого блокирования в течение месяца не продолжалось бы. "Мы видим, что власть самоустраняется от всего происходящего. Возможно, ей в какой-то степени это выгодно. Гройсман принимает некие решения в Киеве, но было бы эффективно, если бы он поехал с этим решением к блокирующим. Киев принимает какие-то решения, а блокирующие живут своей жизнью. Дошло до того, что предприятия, находящиеся на территориях, так называемых, ЛНР и ДНР начинают национализировать. Как это будет решаться?".
Журналист также отметил, что сейчас главы МИД ряда европейских государств, которые едут в Киев, возьмут на себя роль коммуникатора между Киевом и Москвой для того, чтобы Минский процесс продолжился. Однако, по его мнению всё упирается в позицию президента. "Даст ли он команду разогнать блокаду блокирующих без кровопролития, мы увидим разблокирование. Не даст такую команду, мы увидим дальнейшее продолжение блокады, остановку металлургии и всей энергетики".
Корнейчук уверен, что поскольку основную часть украинского ВВП составляет металлургия, (а сейчас металлургия находится на грани остановки, потому что основной источник энергии для металлургии, коксующийся уголь, уже месяц не поставляется с территории Донбасса и альтернативы ему пока нет), то через пару недель нас ожидает коллапс в энергетике.
"Мы должны понимать, что те украинские предприятия, которые находятся на территории Донбасса все зарегистрированы официально на территории Украины и платят в украинский бюджет десятки миллиардов налогов. Та временная администрация, которая сейчас введена на этих территориях, на самом деле, это не национализация. Если мы говорим о рынках сбыта для этих предприятий, то в принципе, в России хватает своего угля. Даже, если сначала они будут закупать донбасский уголь, им не нужны конкуренты. Таким образом, промышленность остановится на территории Украины, с одной стороны и на территории Донбасса с другой".
Фото: donbass.ua/
Теги: Украина, Донбасс, блокада, власть
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