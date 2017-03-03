На подконтрольной Украине территории Донецкой области построят жилье для переселенцев

03.03.2017 11:05

Донецкое агентство регионального развития получило типовой проект жилья для переселенцев, согласно которому будут построены дома в Краматорске, Славянске, Покровске и Бахмуте, пишет "ДонПресс".

Глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский сообщил: «Есть у нас задача: мы должны сдать жилье для переселенцев. Я не сказал об этом в задачах, потому что пока непонятно, каким образом будут поступать деньги с временно неподконтрольных территорий в бюджет. Но мы определили Мариуполь, Краматорск, Славянск, Покровск и Бахмут, которые, собственно, должны построить жилье для переселенцев. Сегодня подготовлен полностью проект, который Агентство получило бесплатно».

По его словам, для переселенцев планируется строительство четырехэтажных домов, возведение которых занимает около полугода.

Так, в Мариуполе, речь будет идти о достройке недостроев, в то время как в Краматорске, Славянске, Покровске и Бахмуте есть земельные участки под жилье для переселенцев.