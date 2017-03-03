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"Национализация предприятий в ДНР": собственники прежние, но круг, с кем нужно делиться, расширяется

03.03.2017 12:02
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"Национализация предприятий в ДНР": собственники прежние, но круг, с кем нужно делиться, расширяется

В процессе введения властями "ДНР" так называемого "внешнего управления" на предприятиях украинской юрисдикции "теневом режиме" будут сохранены прежние собственники, которые будут вынуждены делиться прибылью с "ДНР" и Россией, инициировавшей данный шаг боевиков. Такое мнение высказал создатель террористического батальона "Восток" Александр Ходаковский в ходе своей интернет-конференции, сообщает "Остров".

Когда мы говорим о введении внешнего управления, сразу отпадает вопрос о смене собственника. Становится сразу понятно, что собственник меняться не будет, но предприятие будет управляться, вроде как, из вне. Над менеджментом этого предприятия будут поставлены топ-менеджеры в квадрате которые будут определять в целом, не сколько производственные процессы, сколько вопрос отчислений - в каком направлении пойдут отчисления", - сказал он. 

При этом, по словам боевика, собственники будут продолжать развивать свои предприятия вне правового поля Украины, "в теневом режиме". 

"Где-то на каком-то этапе будет заключен договор с собственниками, их интересы будут ужаты, они будут подвинуты серьезно. Но, где-то, на каком-то этапе они в теневом режиме включатся в процесс. Если они будут сильно сопротивляться, то их включение в процесс будет самым минимальным. Если они сдадутся раньше и пойдут навстречу быстрее, тогда им оставят известную долю участия во всех этих процессах и, соответственно, участие в получении прибыли.", - отметил Ходаковский. 

Ходаковский в ходе своей интернет-конференции неоднократно подчеркивал, что политическое решение о введении "внешнего управления" на украинских предприятиях оккупированного Донбасса принималось руководством России. 


Фото: news.bigmir.net/

Теги: Донбасс, предприятие, ДНР, национализация, Ходаковский
 
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