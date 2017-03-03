Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Названы самые высокооплачиваемые профессии в Донецкой области

03.03.2017 20:23
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Названы самые высокооплачиваемые профессии в Донецкой области

Наиболее высокооплачиваемыми по уровню средней заработной платы в январе 2017 года на Донетчине стали металлурги и работники угольной промышленности. Об этом сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

"По уровню средней заработной платы в январе 2017 года наиболее высокооплачиваемыми среди основных видов экономической деятельности были работники металлургического комплекса (8767 грн). Свыше 8 тыс.грн составила в январе зарплата также работников угольной промышленности (8364 грн)", - говорится в сообщении. 

Больше 7 тыс.грн начислено в январе одному штатному работнику торговли (7685 грн), предприятий по производству кокса и продуктов нефтепереработки (7411 грн), финансовой и страховой деятельности (7118 грн). Выше среднего по экономике области показателя была в январе зарплата также работников предприятий по производству, поставке и распределению электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (6809 грн). Меньше, чем в среднем по региону, но больше 6 тыс.грн составила средняя зарплата работников сферы государственного управления (6274 грн). 

От 5 до 6 тыс.грн начислено в январе работникам машиностроения (5997 грн), транспорта (5806 грн), строительства (5742 грн), пищевой промышленности (5704 грн), предприятий по производству химических веществ и химической продукции (5168 грн). 

От 4 до 5 тыс.грн составил в январе средний уровень оплаты труда работников образования (4868 грн), здравоохранения и оказания социальной помощи (4541 грн), легкой промышленности (4216 грн), сельского хозяйства (4049 грн). 

Средняя номинальная заработная плата одного штатного работника в Донецкой области (без учета части зоны проведения антитеррористической операции) в январе 2017 года составила 6503 гривен. 


Фото: zn.ua

Теги: Донбасс, Донецкая область, металлургия, уровень жизни
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх