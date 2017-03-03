Неразорвавшийся танковый снаряд и разрушенное жилье - опубликованы фото последствий обстрела прифронтовой Авдеевки (ФОТО)

03.03.2017 08:45

Обстрелы Авдеевки со стороны боевиков 2 марта повлекли разрушения нескольких домов в жилом секторе города.



Как сообщает пресс-центр штаба АТО, впоследствии, во время обследования разрушенных помещений представителями оперативных служб, украинские саперы изъяли по адресу улица Гагарина 8а снаряд от танковой пушки калибра 125 миллиметров, который не сдетонировал во время попадания. По другому адресу были найдены фрагменты аналогичного боеприпаса.



По словам начальника группы пиротехнических работ ГСЧС Украины в Донецкой области Анатолия Красноперова, танковый снаряд пробил внешнюю стену здания и застрял в межкомнатной стене, откуда был изъят с соблюдением необходимых мер безопасности.



К счастью, взрыватель снаряда не сработал.



На месте события работала мобильная наблюдательная группа украинской стороны СЦКК, офицеры которой зафиксировали факты применения боевиками запрещенного «минскими договоренностями» оружия.



Впоследствии пиротехники ГСЧС изъяли взрывоопасные предметы для дальнейшей утилизации.



