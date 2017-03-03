Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Неразорвавшийся танковый снаряд и разрушенное жилье - опубликованы фото последствий обстрела прифронтовой Авдеевки (ФОТО)

03.03.2017 08:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Неразорвавшийся танковый снаряд и разрушенное жилье - опубликованы фото последствий обстрела прифронтовой Авдеевки (ФОТО)

Обстрелы Авдеевки со стороны боевиков 2 марта повлекли разрушения нескольких домов в жилом секторе города.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, впоследствии, во время обследования разрушенных помещений представителями оперативных служб, украинские саперы изъяли по адресу улица Гагарина 8а снаряд от танковой пушки калибра 125 миллиметров, который не сдетонировал во время попадания. По другому адресу были найдены фрагменты аналогичного боеприпаса.

По словам начальника группы пиротехнических работ ГСЧС Украины в Донецкой области Анатолия Красноперова, танковый снаряд пробил внешнюю стену здания и застрял в межкомнатной стене, откуда был изъят с соблюдением необходимых мер безопасности. 

К счастью, взрыватель снаряда не сработал.

На месте события работала мобильная наблюдательная группа украинской стороны СЦКК, офицеры которой зафиксировали факты применения боевиками запрещенного «минскими договоренностями» оружия. 

Впоследствии пиротехники ГСЧС изъяли взрывоопасные предметы для дальнейшей утилизации.



Фото: https://www.facebook.com/ato.news

Теги: Донбасс, война, Авдеевка, снаряд, штаб
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх