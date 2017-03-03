"Ополченцы" критикуют Захарченко за визит в "республику" нардепа Украины Савченко

03.03.2017 12:46

Согласно докладу "МГБ ДНР" на имя главаря "ДНР" Александра Захарченко, визит на территорию "ДНР" народного депутата Украины Надежды Савченко и обеспечение этого визита со стороны руководства "республики" вызвало негативный резонанс среди большинства боевиков "1-го АК ДНР" и сотрудников "правоохранительных органов".

Как отметил координатор группы "ИС" Дмитрий Тымчук, в частных беседах даже отдельные командиры среднего звена и начальники структурных подразделений "МО ДНР" и "МВД ДНР" выражают острую негативную критику в адрес Захарченко по содействию данному визиту.

При этом Тымчук отмечает, что около 30% "военнослужащих" и "правоохранителей" "ДНР" поддержали данный визит, считая, что он способствует "признанию" "ДНР" со стороны Украины.