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"Ополченцы" критикуют Захарченко за визит в "республику" нардепа Украины Савченко
03.03.2017 12:46
Согласно докладу "МГБ ДНР" на имя главаря "ДНР" Александра Захарченко, визит на территорию "ДНР" народного депутата Украины Надежды Савченко и обеспечение этого визита со стороны руководства "республики" вызвало негативный резонанс среди большинства боевиков "1-го АК ДНР" и сотрудников "правоохранительных органов".
Как отметил координатор группы "ИС" Дмитрий Тымчук, в частных беседах даже отдельные командиры среднего звена и начальники структурных подразделений "МО ДНР" и "МВД ДНР" выражают острую негативную критику в адрес Захарченко по содействию данному визиту.
При этом Тымчук отмечает, что около 30% "военнослужащих" и "правоохранителей" "ДНР" поддержали данный визит, считая, что он способствует "признанию" "ДНР" со стороны Украины.
Фото: korrespondent.net/
Теги: Донбасс, Савик Шустер, визит, критика, ДНР, Захарченко
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