Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Порошенко допускает изменение формата в переговорах по Донбассу, но не в ущерб "Минску"

03.03.2017 18:26
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Порошенко допускает изменение формата в переговорах по Донбассу, но не в ущерб "Минску"

Президент Украины Петр Порошенко не отрицает возможность создания альтернативного формата переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом он сказал во время визита в Харьков 3 марта, пишет «Интерфакс-Украина».

«Проблема не в формате. Мы можем иметь любое количество форматов», - сказал Порошенко.

«Проблема в том, что Российская Федерация, страна-агрессор, должна быть вынуждена забрать свои войска с украинской территории, вернуть нам контроль над неконтролируемым участком украинско-российскойграницы и дать возможность возобновить украинский суверенитет», - отметил он.

По мнению президента, создание новых форматов возможно только в случае, если они не будут противоречить Минским договоренностям.

«Формат может быть любой, но это не должно уничтожать Минские договоренности», - заявил Порошенко.

О новом формате переговоров после оценки реализации Минских соглашений заявлял министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский. Он отметил, что окончательное решение остается за украинской стороной.


Фото: https://www.rbc.ua/

Теги: Донбасс, война, переговоры, формат данных, Порошенко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх