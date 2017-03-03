Порошенко допускает изменение формата в переговорах по Донбассу, но не в ущерб "Минску"

03.03.2017 18:26

Президент Украины Петр Порошенко не отрицает возможность создания альтернативного формата переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом он сказал во время визита в Харьков 3 марта, пишет «Интерфакс-Украина».

«Проблема не в формате. Мы можем иметь любое количество форматов», - сказал Порошенко.

«Проблема в том, что Российская Федерация, страна-агрессор, должна быть вынуждена забрать свои войска с украинской территории, вернуть нам контроль над неконтролируемым участком украинско-российскойграницы и дать возможность возобновить украинский суверенитет», - отметил он.

По мнению президента, создание новых форматов возможно только в случае, если они не будут противоречить Минским договоренностям.

«Формат может быть любой, но это не должно уничтожать Минские договоренности», - заявил Порошенко.

О новом формате переговоров после оценки реализации Минских соглашений заявлял министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский. Он отметил, что окончательное решение остается за украинской стороной.