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Порошенко допускает изменение формата в переговорах по Донбассу, но не в ущерб "Минску"
Президент Украины Петр Порошенко не отрицает возможность создания альтернативного формата переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом он сказал во время визита в Харьков 3 марта, пишет «Интерфакс-Украина».
«Проблема не в формате. Мы можем иметь любое количество форматов», - сказал Порошенко.
«Проблема в том, что Российская Федерация, страна-агрессор, должна быть вынуждена забрать свои войска с украинской территории, вернуть нам контроль над неконтролируемым участком украинско-российскойграницы и дать возможность возобновить украинский суверенитет», - отметил он.
По мнению президента, создание новых форматов возможно только в случае, если они не будут противоречить Минским договоренностям.
«Формат может быть любой, но это не должно уничтожать Минские договоренности», - заявил Порошенко.
О новом формате переговоров после оценки реализации Минских соглашений заявлял министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский. Он отметил, что окончательное решение остается за украинской стороной.
Фото: https://www.rbc.ua/
Теги: Донбасс, война, переговоры, формат данных, Порошенко
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