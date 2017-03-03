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Предприятия Ахметова на оккупированном Донбассе работают на боевиков - "СтопТеррор" (ВИДЕО)
На отдельных предприятиях Рината Ахметова расположенных в ОРДЛО налажен выпуск вооружения и ремонт военной техники, а также там размещаются военные базы боевиков. Такое заявление сделал координатор проекта "Стоп Террор" Семен Кабакаев.
В частности, он заявил: "Не секрет, что Р. Ахметов одной рукой дает через свой штаб гуманитарную помощь мирным жителям, другой — террористам, и это факт, и это все знают. На его предприятиях размещены базы террористов — часть предприятий работает, часть используются как базы террористов ".
Кроме того, Кабакаев заявил: "Там налажено производство „Градов П“ — переносных, партизанских. Мы вчера буквально публиковали материал, где есть подтверждение, что на одном из предприятий проводятся испытания „Градов П“, и размещена база первой славянской бригады. Есть видео этих испытаний, мы на карте показали, где проходят эти испытания и где эта база находится. Не секрет также, что там ремонтируется военная техника".
По мнению Кабакаева, в нынешней ситуации с захватом предприятий Ахметова на оккупированных территориях в игру вступила команда Януковича, находящаяся сейчас в России.
Фото: https://donpress.com
Теги: Донбасс, война, предприятие, Ринат Ахметов, ДНР, военная техника
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