Предприятия Ахметова на оккупированном Донбассе работают на боевиков - "СтопТеррор" (ВИДЕО)

03.03.2017 09:30

На отдельных предприятиях Рината Ахметова расположенных в ОРДЛО налажен выпуск вооружения и ремонт военной техники, а также там размещаются военные базы боевиков. Такое заявление сделал координатор проекта "Стоп Террор" Семен Кабакаев.

В частности, он заявил: "Не секрет, что Р. Ахметов одной рукой дает через свой штаб гуманитарную помощь мирным жителям, другой — террористам, и это факт, и это все знают. На его предприятиях размещены базы террористов — часть предприятий работает, часть используются как базы террористов ".

Кроме того, Кабакаев заявил: "Там налажено производство „Градов П“ — переносных, партизанских. Мы вчера буквально публиковали материал, где есть подтверждение, что на одном из предприятий проводятся испытания „Градов П“, и размещена база первой славянской бригады. Есть видео этих испытаний, мы на карте показали, где проходят эти испытания и где эта база находится. Не секрет также, что там ремонтируется военная техника".

По мнению Кабакаева, в нынешней ситуации с захватом предприятий Ахметова на оккупированных территориях в игру вступила команда Януковича, находящаяся сейчас в России.