Прибыльные украинские предприятия заберут, а остальное повесят на Россию - боевик Ходаковский прокомментировал "национализацию" Захарченко

03.03.2017 13:55

Власти "ДНР" хотят забрать себе самые прибыльные украинские предприятия, а остальное, более проблемное, повесить на Россию. Такое мнение высказал создатель террористического батальона "Восток" Александр Ходаковский в ходе своей интернет-конференции, сообщает "Остров".



Самыми привлекательными для местных властей, по мнению Ходаковского, являются шахты ДТЭК Рината Ахметова и шахта имени Засядько. Именно их собираются контролировать люди Захарченко.



"В принципе они останутся в шоколаде, потому что им нужно будет минимально вкладываться в них, там уже все работает, там уже ничего не нужно, по сути, делать и сразу есть куда сбывать. Не нужно морочить голову с поставками сырья, если речь идет о металлургическом комбинате, не нужно морочить голову с поиском рынка сбыта, они есть, никуда не денешься: коксохимзавод работает, металлургия, если будет работать, спрос на кокс будет постоянный", - охарактеризовал он привлекательность данных предприятий.



"Соответственно мы хотим сделать очень хитро - то, что вкусное забрать себе, а то, что невкусное отдать России. Дескать, вы приняли политическое решение, вы заявили о своей готовности оказывать содействие, то будьте любезны, забирайте металлургию - развивайте ее", - считает Ходаковский.



По его словам, данный план распределения отобранной у украинского бизнеса собственности власти уже озвучили: "Захарченко сам об этом говорит. В его обнародованной записи разговора, он называет пять объектов, которые ему неинтересны - Харцызский трубный завод, Енакиевский металлургический завод… Потому что там очень сложные циклы, чтобы поддерживать их в рабочем состоянии"



"Поэтому здесь все будет вот такое: что-то заберем мы, типа национализируем. Что-то останется, наверное, под эгидой других топ-менеджеров, наверное, российских, которые будут помогать нам в вопросах поддержания жизнеспособного этого производственного комплекса", - считает Ходаковский.



Свои слова он проиллюстрировал неприличной шуткой: "Знаете, я все говно не ел, я оттуда только фасольку повыбирал. Извините за выражение".



"Так вот они пытается из всего этого говна выбрать фасольку, оставить все на Россию, схитрить, а сами выбрать вкусное. Но так не получится. К сожалению, так природа не работает", - резюмировал он.



Ходаковский в ходе своей интернет-конференции неоднократно подчеркивал, что политическое решение о введении "внешнего управления" на украинских предприятиях оккупированного Донбасса принималось руководством России.