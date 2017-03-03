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Решение о признании или непризнании "ЛДНР" будет принимать лично Путин

03.03.2017 21:53
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Решение о признании или непризнании "ЛДНР" будет принимать лично Путин
В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин единолично будет решать вопрос признания или непризнания террористических образований "ДНР" и "ЛНР". Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков,  сообщают "РИА-Новости".

Ранее СМИ со ссылкой на главу комитета Госдумы по делам СНГ Леонида Калашникова сообщили, что признание Россией "ДНР" и "ЛНР" возможно, если якобы Киев начнет боевые действия в регионе.

"Могу сказать одно: по конституции внешняя политика Российского государства определяется главой государства, а именно президентом Российской Федерации", -  сказал Песков, комментируя заданный в этом контексте вопрос журналистов. 

Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, Путин, признание, Кремль, ДНР, ЛНР
 
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