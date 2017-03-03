Решение о признании или непризнании "ЛДНР" будет принимать лично Путин

03.03.2017 21:53

В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин единолично будет решать вопрос признания или непризнания террористических образований "ДНР" и "ЛНР". Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщают "РИА-Новости".



Ранее СМИ со ссылкой на главу комитета Госдумы по делам СНГ Леонида Калашникова сообщили, что признание Россией "ДНР" и "ЛНР" возможно, если якобы Киев начнет боевые действия в регионе. Ранее СМИ со ссылкой на главу комитета Госдумы по делам СНГ Леонида Калашникова сообщили, что признание Россией "ДНР" и "ЛНР" возможно, если якобы Киев начнет боевые действия в регионе.



"Могу сказать одно: по конституции внешняя политика Российского государства определяется главой государства, а именно президентом Российской Федерации", - сказал Песков, комментируя заданный в этом контексте вопрос журналистов.