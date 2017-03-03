Російський військовий Дубінский зіграв одну з ключових ролей у катастрофі малазійського Боїнга в небі над Донбасом (ФОТО)

Офіцер розвідки “ДНР” Похмурий, який є ключовою фігурою в перевезенні Бука на Донбасі, однозначно ідентифікований як російський офіцер Сергій Миколайович Дубинський.

Про це повідомляє експертно-журналістська група Bellingcat, передають українські ЗМІ.

Відзначається, що в якості одного з головних доказів того, що мова йде про Дубинського, група наводить свідчення російського актора Івана Охлобистіна.

"Сергій Дубинський з позивним Похмурий – шановний російський військовий, чесно присвятив усе своє життя служінню Батьківщині, навіть коли Вітчизна в період суспільного розладу середини 90-х, бувало, доручала йому безглузді і згубні завдання. Він вже вийшов у відставку, але йому черговий раз не пощастило: на рідній Україні стався державний переворот – і, як солдат, він не зміг не встать на захист конституції і приєднався до ополчення Слов’янська, під прапором Стрєлкова", – написав Охлобистін.

Також після публікації доповіді користувачі мережі виявили пости Дубинського на форумах Glav.su, де він нібито писав під ніком Недобрий.

В одному з постів, відзначають дослідники, автор підтвердив дату народження, яка збігається з датою народження Дубинського, а також підтвердив справжність свого голосу на записи, опублікованому СБУ.

"Щоб підтвердити особистість Дубинського, один з користувачів запитав його, на якому автомобілі той їздив в Слов’янську в 2014 році. Дубинський відповів 12 липня 2015 року, що їздив на чорному Peugeot 3008. Машина цієї моделі потрапила на відео колони з Буком 332 в Макіївці 17 липня 2014 року. Це не означає, що Дубинський знаходився в цій машині, проте цілком ймовірно вона використовувалася розвідкою “ДНР”, – йдеться в доповіді.

Далі в доповіді аналізується зміст декількох телефонних переговорів, опублікованих СБУ і міжнародною слідчою групою.

Автори доповіді заявили, що після аналізу нових свідчень, а також опублікованих СБУ і міжнародної слідчою групою перехоплень телефонних переговорів, особистість Дубинського-Похмурого встановлена ​​однозначно, як і те, що саме він був ключовим організатором транспортування Бука по території Донбасу в день, коли був збитий Boeing.

Нагадаємо, міжнародна слідча група оприлюднила доповідь про причини катастрофи літака рейсу MH17 Малайзійських авіаліній в Україні. У звіті фігурує російський Бук, який після атаки повернули на територію Росії.



