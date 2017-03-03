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С целью недопущения дальнейшего роста негативных общественных настроений среди населения «ДНР», «министерством финансов ДНР» по договоренности с кураторами РФ, на начало марта запланировано начать выплату денежной поддержки для пенсионеров на территории, подконтрольной «ДНР», в размере от 300 до 500 руб. к основной пенсии. Об этом сообщает кооординатор гриуппы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук в facebook.
Согласно договоренности, не менее 60% всей необходимой суммы компенсирует РФ, остальные средства будут выделены из бюджета «ДНР».
Руководство «ДНР» направило в г.Ростов-на-Дону (РФ) для участия в 5-дневных курсах по направлению банковской деятельности четырех представителей высшего руководящего звена «Центрального республиканского банка ДНР». Курсы должны начаться сегодня, 03.03.2017. В дальнейшем к участию в подобных курсах планируется привлечь все руководство «ЦРБ ДНР», в т.ч. руководителей местных отделений.
Фото: https://www.rbc.ua/
Теги: Россия, Донбасс, пенсионер, деньги, банк, Ростов, ДНР, стаж
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- Российские деньги для пенсионеров и стажировка в банках Ростова - Кремль продолжает поддерживать боевиков "ДНР"11:12
- На подконтрольной Украине территории Донецкой области построят жилье для переселенцев11:05
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