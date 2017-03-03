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Российское командование дало приказ обострить ситуацию в районе Мариуполя
Вблизи Мариуполя идут жестокие позиционные бои. Террористы увеличили количество артиллерийских обстрелов. Об этом рассказал спикер сектора «Мариуполь» Александр Киндсфатер, сообщает 0629.com.ua.
За прошедшие сутки боевики т.н. «ДНР» 59 раз открывали огонь по позициям сил АТО в секторе «Мариуполь». Из стрелкового оружия, БМП, зенитных установок и гранатометов террористы обстреливали ВСУ в районе Марьинки, Красногоровки, Новотроицкого, Чермалыка, Новотроицкого, Павлополя, Гнутово, Лебединского и Широкино.
Из «Града» были обстреляны позиции около Водяного (террористы выпустили 20 ракет), а из танка - около Гнутово (7 снарядов). Из минометов 82 и 120 мм. пророссийские боевики били по укрепленным районам около Гнутово, Водяного, Крансогоровки, Новотроицкого и Широкино. Всего боевики выпустили 300 мин и снарядов.
Ответный огонь украинские силовики открывали 32 раза.
За сегодня террористы т.н. «ДНР» уже 9 раз вели огонь по позициям ВСУ вблизи Мариуполя
из стрелкового оружия гранатометов и БМП (Водяное, Широкино, Гнутово). ВСУ два раза открывали ответный огонь в районе Широкино.
Александр Киндсфатер сказал, что усиленные артиллерийские обстрелы боевиков связаны с тем. что непосредственно российское командование приказало обострить ситуацию в районе Мариуполя. Он напомним, что в район Мариуполя прибыли российские военные, в том числе артиллерийские расчеты и спецназ ГРУ, которые отрабатывают тут свои боевые задачи.
«Также нужно учитывать то, что пришел «гумконвой» из России на оккупированную территорию, и у боевиков появился излишек БК, который они расходуют», - пояснил спикер сектора «Мариуполь».
Фото: https://www.0629.com.ua/
Теги: Донбасс, война, Мариуполь, обострение, обстрелы
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