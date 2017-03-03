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С начала года в Авдеевке ранены 13 местных жителей, погибло 5 человек
В Авдеевке с начала года в результате обстрелов боевиков погибли пять мирных жителей, тринадцать человек получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Донецкой области.
"С начала этого года в Авдеевке ранены 13 местных жителей, а погибло 5 человек. Значительным повреждениям от снарядов подверглись и дома, так поврежден 291 частный дом, 67 квартир, расположенных в многоэтажках, 1 школа, 1 детский сад и Авдеевский завод металлоконструкций", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что в результате вчерашних обстрелов города были повреждены 5 многоэтажных и 4 частных домов, 2 автомобиля. "Пострадавших среди мирного населения нет", - добавляется в сообщении.
В частности, снаряды попали в многоэтажные дома, расположенные в с. Химик по адресам: Менделеева-4/ 36; 5/ 69, Молодежная-16/69, Гагарина-1, 15/36, 1/20, 8а/55 (общежитие), Коммунальная 25/111, Королева, 1/37. В гаражном кооперативе осколками был поврежден автомобиль ВАЗ 2107.
Также взрывами снарядов повреждены фасад и окна здания детского сада "Малышка", расположенного по ул. Гагарина и автомобиль "ЗиЛ 5301", который находился по ул. Металлургов.
Кроме того в полицию обратились и жители старой части города, которые сообщили, что в результате прямого попадания снарядов дом 14 по ул. Нахимова полностью разрушено, а в доме 21 повреждено стену. По улице Степни снаряды ложились в огородах горожан, в результате осколками иссечено фасады, крыши и окна в домах 142 и 146.
Также осколками повреждены окна в ресторане "Арлекино" по пер. Казачий (бывшая Чапаева).
"Многоэтажка, которая расположена по ул. Воробьева 15, неоднократно попадала под обстрелы. Люди покинули свои дома, чтобы уберечь свою жизнь. Сейчас здесь осталось только 5 жилых квартир. Вчера снаряды снова попали в этот дом, правоохранители задокументировали 5 новых повреждений", - подчеркнули в полиции.
По всем фактам открыты уголовные производства по ч.2 ст.258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.
Как сообщалось, утром 3 марта боевики вновь обстреливали Авдеевку из минометов.
Фото: https://dn.npu.gov.ua/
Теги: Донбасс, война, Авдеевка, люди, гибель, ранения, обстрелы
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