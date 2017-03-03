Сбербанк России по-своему реагирует на признание Путиным паспортов "ДНР", называя их "непонятной бумагой"

03.03.2017 20:38

Житель оккупированной Горловки Алексей Петров в социальной сети пожаловался на неудачный опыт общения с сотрудниками российских банков, которые при предоставлении им «паспорта «ДНР» отказываются осуществлять любые финансовые операции.

На своей странице в соцсети Петров написал: «В очередной раз попробовал оформить карту Сбербанка России и был послан НА*** в самых что ни на есть дипломатичных выражениях. Мне подробно объяснили, что такое „ДНР“ они не знают, а то, что я принес — паспортом не является».

При этом горловчанин подчеркнул, что во всех российских банках «документ» называют непонятной бумагой, с которой финансовые учреждения не хотят иметь никакого дела. Петров уточнил, что банковские сотрудники заявили, что будут общаться с ним исключительно после того, как он предъявит паспорт гражданина Украины.

Алексей Петров возмущенно добавил: «Или я предъявляю украинский паспорт, или покидаю банк, пока не вызвали милицию. Я решил, что публичная драка с российскими правоохранителями может ... закончится, забрал „непонятную бумагу“ и уехал домой. По крайней мере в Горловке — это еще документ».