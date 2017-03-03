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Сбербанк России по-своему реагирует на признание Путиным паспортов "ДНР", называя их "непонятной бумагой"
Житель оккупированной Горловки Алексей Петров в социальной сети пожаловался на неудачный опыт общения с сотрудниками российских банков, которые при предоставлении им «паспорта «ДНР» отказываются осуществлять любые финансовые операции.
На своей странице в соцсети Петров написал: «В очередной раз попробовал оформить карту Сбербанка России и был послан НА*** в самых что ни на есть дипломатичных выражениях. Мне подробно объяснили, что такое „ДНР“ они не знают, а то, что я принес — паспортом не является».
При этом горловчанин подчеркнул, что во всех российских банках «документ» называют непонятной бумагой, с которой финансовые учреждения не хотят иметь никакого дела. Петров уточнил, что банковские сотрудники заявили, что будут общаться с ним исключительно после того, как он предъявит паспорт гражданина Украины.
Алексей Петров возмущенно добавил: «Или я предъявляю украинский паспорт, или покидаю банк, пока не вызвали милицию. Я решил, что публичная драка с российскими правоохранителями может ... закончится, забрал „непонятную бумагу“ и уехал домой. По крайней мере в Горловке — это еще документ».
Фото: zn.ua
Теги: Россия, Донбасс, признание, паспорт, ДНР
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- Сбербанк России по-своему реагирует на признание Путиным паспортов "ДНР", называя их "непонятной бумагой"20:38
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