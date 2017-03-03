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Сегодня утром Авдеевка вновь подверглась обстрелу боевиков, есть разрушения

03.03.2017 09:02
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Сегодня утром Авдеевка вновь подверглась обстрелу боевиков, есть разрушения

Утром боевики снова поливали Авдеевку минометным огнем, есть серьезные разрушения. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил заместитель командира 72 ОМБР Вооруженных сил Александр Самарский.

"Ситуация немного успокоилась, но с утра, в 5 часов, были обстрелы из 120-мм минометов. По нашей информации, среди мирных пострадавших нет. Есть серьезные разрушения", - отметил он.

Напомним, за минувшие сутки боевики 116 раз открывали огонь по украинским позициям в зоне проведения АТО. В результате боевых действий один военный погиб, еще 15 получили ранения, 7 травмированы. 


Фото: donbass.ua

Теги: Донбасс, война, Авдеевка, боевики, обстрелы
 
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