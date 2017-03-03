Сегодня утром Авдеевка вновь подверглась обстрелу боевиков, есть разрушения

03.03.2017 09:02

Утром боевики снова поливали Авдеевку минометным огнем, есть серьезные разрушения. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил заместитель командира 72 ОМБР Вооруженных сил Александр Самарский.

"Ситуация немного успокоилась, но с утра, в 5 часов, были обстрелы из 120-мм минометов. По нашей информации, среди мирных пострадавших нет. Есть серьезные разрушения", - отметил он.

Напомним, за минувшие сутки боевики 116 раз открывали огонь по украинским позициям в зоне проведения АТО. В результате боевых действий один военный погиб, еще 15 получили ранения, 7 травмированы.