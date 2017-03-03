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Архив - Донецкая область

Штаб блокады Донбасса располагает информацией о силовом сценарии разгона блокирующих

03.03.2017 16:56
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Штаб блокады Донбасса располагает информацией о силовом сценарии разгона блокирующих

В штабе блокады торговли с оккупированной территорией Донбасса располагают информацией о подготовке операции по силовому разгону ее участников, но надеются, что Национальная гвардия и другие силовые структуры не пойдут на такой сценарий, сообщает "Интерфакс".

"Мы ожидаем возможных силовых действий со стороны Национальной гвардии. У нас есть информация, что подразделения Нацгвардии выдвигаются в направлении наших редутов" - сказал на пресс-конференции в пятницу в Киеве представитель штаба блокады, второй командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногродский.

При этом он отметил, что события могут развиваться таким образом, что к блокпостам под видом местных жителей будут привезены автобусы с т.н."титушками", которые будут пытаться препятствовать блокаде, а уже в случае возникновения противостояний будут задействованы правоохранители.

В то же время А.Виногродский надеется, что Национальная гвардия, в рядах которой служит много бывших участников добровольческих батальонов и АТО на Донбассе, не пойдут на такой сценарий развития событий.

Представитель штаба блокады указал, что на сегодня активисты блокируют три железнодорожных линии и пока еще работает линия "Счастье – Валуйки" в Луганской области, которая также в ближайшее время может быть заблокирована. Еще два редута блокады установлены на автомобильных дорогах и в ближайшее время в планах активистов - возможное блокирование всех автомобильных переходов на линии разграничения.

А.Виногродский также сообщил, что в настоящее время в блокаде задействовано в целом около полутора тысяч человек. Но они блокируют не все одновременно, а в четыре смены.

 

Фото: https://www.rbc.ua/

Теги: Донбасс, блокада, разгон, нацгвардия
 
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