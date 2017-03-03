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Торговля с оккупантом: российская компания увеличила поставки кокса в Украину почти в 2 раза
03.03.2017 10:41
Российская компания Evraz в 2016 году увеличила поставки коксующегося угля в Украину на 42% – до 2 миллионов тонн и планирует нарастить их до 3 миллионов тонн в 2017 году. Об этом говорится в годовом отчете компании, сообщает ZN.UA.
"Стратегическая цель группы состоит в максимизации доли на рынке в России и Украине", – говорится в документе.
По итогам 2016 года доля Evraz на украинском рынке достигла 12%, а в нынешнем году компания намерена увеличить ее до 20%.
В отчете также говорится, что после падения выручки в Украине с 333 млн. долларов в 2014 году до 242 млн. долларов в 2015 году, в 2016 года она выросла до 296 млн. долларов.
Evraz plc - крупная вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания, включает предприятия в России, США, Италии, ЮАР и Украине. Крупнейшие бенефициары группы - Роман Абрамович, Александр Абрамов и Александр Фролов, - говорится в сообщении.
Фото: www.seanews.ru/
Теги: Украина, Россия, Донбасс, торговля, уголь, коксохим
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