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Тринадцатилетний подросток выбросился с 14 этажа жилого дома в оккупированном Донецке

03.03.2017 19:03
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Тринадцатилетний подросток выбросился с 14 этажа жилого дома в оккупированном Донецке

Тринадцатилетний подросток выбросился с 14 этажа жилого дома в оккупированном Донецке. Об этом сообщает пресс-служба так называемого "МВД" "ДНР". 

ЧП произошло 2 марта. Тело обнаружили соседи. 

Предполагается, что причиной поступка ребенка стали подростковые душевные переживания. Перед суицидом тинейджер написал родителям смс, в котором попросил прощения за свое решение. 


Фото: www.62.ua/

Теги: Донецк, Донбасс, подросток, многодетная семья
 
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