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Тринадцатилетний подросток выбросился с 14 этажа жилого дома в оккупированном Донецке
03.03.2017 19:03
Тринадцатилетний подросток выбросился с 14 этажа жилого дома в оккупированном Донецке. Об этом сообщает пресс-служба так называемого "МВД" "ДНР".
ЧП произошло 2 марта. Тело обнаружили соседи.
Предполагается, что причиной поступка ребенка стали подростковые душевные переживания. Перед суицидом тинейджер написал родителям смс, в котором попросил прощения за свое решение.
Фото: www.62.ua/
Теги: Донецк, Донбасс, подросток, многодетная семья
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