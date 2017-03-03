Тринадцатилетний подросток выбросился с 14 этажа жилого дома в оккупированном Донецке

03.03.2017 19:03

Тринадцатилетний подросток выбросился с 14 этажа жилого дома в оккупированном Донецке. Об этом сообщает пресс-служба так называемого "МВД" "ДНР".



ЧП произошло 2 марта. Тело обнаружили соседи.



Предполагается, что причиной поступка ребенка стали подростковые душевные переживания. Перед суицидом тинейджер написал родителям смс, в котором попросил прощения за свое решение.