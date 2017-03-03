Тука сообщил, какие товары смогут провозить физлица в зону АТО

03.03.2017 15:03

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что порядок ввоза и вывоза товаров из зоны АТО для физических лиц начнет действовать через 2 месяца с момента вступления самого порядка в силу, пишет "ДонПресс".

Тука отметил: «Пересечение происходит на основании распоряжения главы СБУ, вот оно так и будет продолжать действовать для физических лиц».

По его словам, порядок не будет распространяться на физлиц в течение 2 месяцев с момента опубликования порядка.

Также, чиновник подчеркнул, что порядок также предусматривает, что медикаменты и продукты питания можно провозить через линию соприкосновения только в составе гуманитарных грузов.