Главная / Новости / Донецкая область / Тука сообщил, какие товары смогут провозить физлица в зону АТО
Последние новости раздела
- Захарченко заявил об окончательном разрыве экономических связей "республики" с Украиной15:15
- Тука сообщил, какие товары смогут провозить физлица в зону АТО15:03
- Главрь "ДНР" Захарченко сомневается в том, что визит в "республику" нардепа Савченко ускорит обмен пленными14:57
- Захарченко пообещал контролировать повышение тарифов в "ДНР" лично14:49
- Захарченко анонсировал футбольный матч на "отжатой" «Донбасс Арене»14:35
- "Власти ДНР" намерены расширить теле- и радиовещание сепаратистских каналов на Украину14:16
- Главарь "ДНР" Захарченко пообещал "достойную зарплату" на "отжатых" украинских предприятиях14:07
- Прибыльные украинские предприятия заберут, а остальное повесят на Россию - боевик Ходаковский прокомментировал "национализацию" Захарченко13:55
- Главарь "ДНР" Захарченко объявил торговую блокаду Киеву13:15
- В министерстве обороны рассказали о потерях ВСУ за последние сутки13:08
Тука сообщил, какие товары смогут провозить физлица в зону АТО
03.03.2017 15:03
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что порядок ввоза и вывоза товаров из зоны АТО для физических лиц начнет действовать через 2 месяца с момента вступления самого порядка в силу, пишет "ДонПресс".
Тука отметил: «Пересечение происходит на основании распоряжения главы СБУ, вот оно так и будет продолжать действовать для физических лиц».
По его словам, порядок не будет распространяться на физлиц в течение 2 месяцев с момента опубликования порядка.
Также, чиновник подчеркнул, что порядок также предусматривает, что медикаменты и продукты питания можно провозить через линию соприкосновения только в составе гуманитарных грузов.
Фото: https://donpress.com/
Теги: Донбасс, война, порка, линия разграничения
Читайте также:
- Донбасские этюды с привкусом войны
- Донбасский фронт: кровавая и боевая концовка мая
- День святого Валентина. Любовь в аду Афгана
- Горловский фронт: жуткие воронки, разбитая "железка" и "сепары - это не серьезно" (ВИДЕО)
- "Торнадо" опровергает обвинения в мародерстве (ВИДЕО)
- На начало 2017 года идентифицированы более 850 российских "ихтамнетов", погибших на Донбассе.
- Захарченко заявил об окончательном разрыве экономических связей "республики" с Украиной15:15
- Тука сообщил, какие товары смогут провозить физлица в зону АТО15:03
- Главрь "ДНР" Захарченко сомневается в том, что визит в "республику" нардепа Савченко ускорит обмен пленными14:57
- Захарченко пообещал контролировать повышение тарифов в "ДНР" лично14:49
- Захарченко анонсировал футбольный матч на "отжатой" «Донбасс Арене»14:35
- "Власти ДНР" намерены расширить теле- и радиовещание сепаратистских каналов на Украину14:16
- Главарь "ДНР" Захарченко пообещал "достойную зарплату" на "отжатых" украинских предприятиях14:07
- Прибыльные украинские предприятия заберут, а остальное повесят на Россию - боевик Ходаковский прокомментировал "национализацию" Захарченко13:55
- Главарь "ДНР" Захарченко объявил торговую блокаду Киеву13:15
- В министерстве обороны рассказали о потерях ВСУ за последние сутки13:08
- Захарченко заявил об окончательном разрыве экономических связей "республики" с Украиной15:15
- Тука сообщил, какие товары смогут провозить физлица в зону АТО15:03
- Главрь "ДНР" Захарченко сомневается в том, что визит в "республику" нардепа Савченко ускорит обмен пленными14:57
- Захарченко пообещал контролировать повышение тарифов в "ДНР" лично14:49
- Захарченко анонсировал футбольный матч на "отжатой" «Донбасс Арене»14:35
- Почему немеют руки и как избавиться от этого неприятного ощущения14:30
- "Власти ДНР" намерены расширить теле- и радиовещание сепаратистских каналов на Украину14:16
- Главарь "ДНР" Захарченко пообещал "достойную зарплату" на "отжатых" украинских предприятиях14:07
- Прибыльные украинские предприятия заберут, а остальное повесят на Россию - боевик Ходаковский прокомментировал "национализацию" Захарченко13:55
- В Украине закрыли "Радио Вести"13:40
- Почему немеют руки и как избавиться от этого неприятного ощущения14:30
- А у вас чисто? Как часто нужно убирать дома. ИНФОГРАФИКА22:48
- Фея в белом халате09:20
- ТОП 5 порад для зміцнення дитячого імунітету09:10
- Шесть советов по правильному уходу за волосами 08:05
- Кому грозит старческое слабоумие?14:40
- Казанський тонко прокоментував заяву Авакова щодо розгону блокади ОРДЛО08:11
- Игорь Смелянский: 80% отделений «Укрпочты» не имеют ни одного компьютера07:52
- Соцсети и эксперты отреагировали на поездку Савченко в Донецк. ВИДЕО10:18
- Государственная экологическая инспекция прогнила от коррупции,- Семерак09:41
- Цугцванг для Порошенко: потеря Мариуполя - это полный крах украинской экономики
- Украине грозит потеря важнейшего города: появился прогноз
- Трамп подписал нужный Украине указ
- «Национализация» на Донбассе: компания Ахметова выступила с заявлением
- Путин доигрался до настоящей катастрофы! Россия теперь как никогда близка к распаду
- Савченко опозорилась в прямом эфире
- Рекордное количество обстрелов в секторе «Мариуполь». Боевики били из минометов и САУ
- В Кремле отреагировали на призыв США к России прекратить обстреливать Донбасс
- Осатаневшие после "национализации" террористы "ЛДНР" артиллерией выжигают Донбасс
- На Донбассе обнаружили много российских вагонов