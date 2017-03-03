Украина прекратит все контакты с предприятиями оккупированного Донбасса, захваченными боевиками

03.03.2017 18:13

Все контакты с украинской стороны с предприятиями, захваченными боевиками в т.н. "ДНР" и "ЛНР", будут прекращены, заявил министр по делам временно оккупированных территорий Украины Вадим Черныш в интервью агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

"Все хозяйственные контакты с предприятиями, где изменен менеджмент, будут прекращены", - сказал он.

Министр подчеркнул, что субъектами отношений с украинскими предприятиями должны быть только те компании, которые работают в правовом поле Украины.

После начатой в конце января украинскими активистами транспортной блокады ОРДЛО, в конце февраля самопровозглашенные т.н. "ДНР"/""ЛНР" потребовали перерегистрации украинских предприятий и уплаты ими налогов, угрожая, в противном случае, с 1 марта ввести на них внешнее управление. Впоследствии т.н. "ЛНР" заявила о временной администрации на трех предприятиях ("Краснодонуголь", "ДТЭК Ровенькиантрацит" и ООО "ДТЭК Свердловантрацит"), тогда как "ДНР" утверждает, что ввела ее на 43 предприятия.

В то же время пока из указанного перечня предприятий такой захват подтвердили лишь операторы связи "Укртелеком" и "Лайфселл", "Донбасс-Арена" и "Футбольный клуб "Шахтер" СТБ "Кирша".

Президент Украины Петр Порошенко 1 марта заявил, что Украина будет требовать применения санкций для тех, кто "национализировал" украинские предприятии на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

"У меня будет отдельная просьба: чтобы те, кто вступит в так называемую собственность конфискованных активов, – чтобы к ним мы обязательно совместно применили санкции за нарушение международного и украинского законодательства", - сказал глава государства на встрече с главами МИД Великобритании и Польши Борисом Джонсоном и Витольдом Ващиковским.

При этом он выразил уверенность, что скоординированные действия в этом вопросе будут эффективными.