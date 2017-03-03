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В "армии ДНР" скрывают число "ихтамнетов" и "ополченцев", самовольно оставивших место службы
03.03.2017 11:29
Командиры подразделений российских оккупационных войск скрывают число военнослужащих, самовольно оставивших место службы, и сообщают проверяющим, что отсутствующие в строю находятся в увольнениях и отпусках. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины на странице в "Фейсбуке".
"В частности, при проверке боевой готовности 100 отдельной мотострелковой бригады (Донецк) 1 АК ВС РФ было выявлено, что более трети военнослужащих отсутствуют", - отмечают в разведке.
Фото: https://ukr-online.com
Теги: Донбасс, Донецкая область, армия, ДНР, боевики
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