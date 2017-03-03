Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В "армии ДНР" скрывают число "ихтамнетов" и "ополченцев", самовольно оставивших место службы

03.03.2017 11:29
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В "армии ДНР" скрывают число "ихтамнетов" и "ополченцев", самовольно оставивших место службы
Командиры подразделений российских оккупационных войск скрывают число военнослужащих, самовольно оставивших место службы, и сообщают проверяющим, что отсутствующие в строю находятся в увольнениях и отпусках. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины на странице в "Фейсбуке".

"В частности, при проверке боевой готовности 100 отдельной мотострелковой бригады (Донецк) 1 АК ВС РФ было выявлено, что более трети военнослужащих отсутствуют", - отмечают в разведке. 

Фото: https://ukr-online.com

Теги: Донбасс, Донецкая область, армия, ДНР, боевики
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх