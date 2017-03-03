В Авдеевке начали ремонтировать дома, поврежденные во время вчерашнего обстрела

03.03.2017 16:44

В Авдеевке начали ремонтировать дома, которые были повреждены во время вчерашнего обстрела. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Провели сегодня утром в Авдеевке рабочее совещание по поводу обеспечения автономного водоснабжения города и ликвидации последствий обстрелов жилых домов... В домах, где вчера повыбивало окна, устанавливаем стекло. Готовим к ремонту то, что было разрушено, и продолжаем восстанавливать более ранние разрушения", - отметил он.

При этом Жебривский информировал, что сейчас в городе установлено 63 резервуара для питьевой воды емкостью по 1 кубу. "Людям с особыми потребностями и людям пожилого возраста распространяем бутылированную воду", - подчеркнул он.