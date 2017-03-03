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В Авдеевке начали ремонтировать дома, поврежденные во время вчерашнего обстрела
В Авдеевке начали ремонтировать дома, которые были повреждены во время вчерашнего обстрела. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
"Провели сегодня утром в Авдеевке рабочее совещание по поводу обеспечения автономного водоснабжения города и ликвидации последствий обстрелов жилых домов... В домах, где вчера повыбивало окна, устанавливаем стекло. Готовим к ремонту то, что было разрушено, и продолжаем восстанавливать более ранние разрушения", - отметил он.
При этом Жебривский информировал, что сейчас в городе установлено 63 резервуара для питьевой воды емкостью по 1 кубу. "Людям с особыми потребностями и людям пожилого возраста распространяем бутылированную воду", - подчеркнул он.
Фото: www.segodnya.ua/
Теги: Донбасс, Авдеевка, дом, ремонт, обстрел, Жебривский
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