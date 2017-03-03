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В больницу Покровска подбросили новорожденного в пакете
В Центральную райбольницу Покровска подбросили ребенка. Об этом сообщает полиция Донецкой области.
Как рассказали правоохранители, инцидент произошел сегодня утром.
"Медсестра увидела в коридоре пакет. Женщина решила, что кто-то его забыл, но подойдя ближе, услышала, что из пакета доносятся какие-то звуки. Медсотрудница развернула сверток и увидела внутри младенца. Взволнованная женщина сразу сообщила о своей находке в полицию, а ребенка отнесла в детское отделение", – сообщили в полиции.
Новорожденный мальчик был звернут в пеленку, одеяло и детскую куртку. Рядом находилась пластиковая бутылочка с детской смесью.
"Врачи осмотрели мальчика и установили, что он родился 3-5 дней назад, при наружном обсследовании ребенок здоров, вес его составляет 2,935 кг. Горе-родителям за свой поступок грозит не только лишение родительских прав, но и тюремный срок – до 5 лет лишения свободы", – подчеркнули правоохранители.
Сейчас младенец находится в детском отделении, личности его родителей пытаются установить.
Фото: https://dn.npu.gov.ua/ru/
Теги: Донбасс, новорожденный, больница, пакет, Покровск (Красноармейск)
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