В больницу Покровска подбросили новорожденного в пакете

03.03.2017 17:31

В Центральную райбольницу Покровска подбросили ребенка. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

Как рассказали правоохранители, инцидент произошел сегодня утром.

"Медсестра увидела в коридоре пакет. Женщина решила, что кто-то его забыл, но подойдя ближе, услышала, что из пакета доносятся какие-то звуки. Медсотрудница развернула сверток и увидела внутри младенца. Взволнованная женщина сразу сообщила о своей находке в полицию, а ребенка отнесла в детское отделение", – сообщили в полиции.

Новорожденный мальчик был звернут в пеленку, одеяло и детскую куртку. Рядом находилась пластиковая бутылочка с детской смесью.

"Врачи осмотрели мальчика и установили, что он родился 3-5 дней назад, при наружном обсследовании ребенок здоров, вес его составляет 2,935 кг. Горе-родителям за свой поступок грозит не только лишение родительских прав, но и тюремный срок – до 5 лет лишения свободы", – подчеркнули правоохранители.

Сейчас младенец находится в детском отделении, личности его родителей пытаются установить.