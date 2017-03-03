- В Донецкой области задержали боевика "Оплота", который охранял телевышку в Донецке21:19
- Цены на продукты в "недорогом" супермаркете Енакиево просто "кусаются"21:07
- Боевики "ДНР" уверяют, что МТС отключать в "республике" не будут20:50
- Ахметовская компания ДТЭК полностью контролирует свои активы на оккупированном Донбассе20:46
- Сбербанк России по-своему реагирует на признание Путиным паспортов "ДНР", называя их "непонятной бумагой"20:38
- Названы самые высокооплачиваемые профессии в Донецкой области20:23
- "Отжатую" "Донбасс Арену" хотят "украсить" фотографиями боевиков и российских наемников20:13
- В Краматорске презентовали современный Контакт Центр (ВИДЕО)20:02
- Александр Хуг не исключает обострения на донбасском фронте19:55
- В Мирнограде арестован убийца несовершеннолетней девушки и 84-летней бабушки19:42
В Донецкой области задержали боевика "Оплота", который охранял телевышку в Донецке
На блокпосте около Волновахи полицейские задержали боевика батальона "Оплот", который охранял телевышку в оккупированном Донецке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции в Донецкой области.
"Житель поселка Александровка двигался в Мариуполь, однако при тщательной проверке полицейские обнаружили, что он принимал участие в незаконных вооруженных формированиях "ДНР". В составе батальона "Оплот" наемник осуществлял охрану стратегических объектов псевдореспублики", – говорится в сообщении.
В частности, 47-летний житель Александровки с июня по июль 2014 года нес службу в НВФ "Оплот", который базировался в Донецке по ул. Куйбышева.
Мужчина добровольно вступил в ряды боевиков. Получив форму и оружие, стал охранять стратегически важную телебашню. Прошел месяц, а обещанных денег боевик так и не получил. Поссорившись с руководством воинской части, покинул место службы.
Бывший боевик скрывался в Мариуполе, однако в момент пересечения одного из блокпостов Волновахи был задержан полицейскими.
По указанному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст.260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности).
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, Волноваха, боевик, Полиция Донбасса, задержание, ДНР
- Задержан боевик "Муравей", воевавший в Донецком аэропорту
- В Донецкой области задержали ДНРовца из банды "Рысь", которому грозит до 8 лет тюрьмы
- В Дружковке задержан боевик "ДНР", который убивал украинцев (ФОТО)
- В Донецкой области задержан боевик, который направлялся в Мариуполь за загранпаспортом
- На КПВВ в Донецкой области задержали «депутата народного совета ДНР» (ВИДЕО)
- Задержанный боевик из "Оплота" рассказал о российских военных на Донбассе
- В Донецкой области задержали боевика "Оплота", который охранял телевышку в Донецке21:19
- Цены на продукты в "недорогом" супермаркете Енакиево просто "кусаются"21:07
- Боевики "ДНР" уверяют, что МТС отключать в "республике" не будут20:50
- Ахметовская компания ДТЭК полностью контролирует свои активы на оккупированном Донбассе20:46
- Сбербанк России по-своему реагирует на признание Путиным паспортов "ДНР", называя их "непонятной бумагой"20:38
- Названы самые высокооплачиваемые профессии в Донецкой области20:23
- "Отжатую" "Донбасс Арену" хотят "украсить" фотографиями боевиков и российских наемников20:13
- В Краматорске презентовали современный Контакт Центр (ВИДЕО)20:02
- Александр Хуг не исключает обострения на донбасском фронте19:55
- В Мирнограде арестован убийца несовершеннолетней девушки и 84-летней бабушки19:42
- В Донецкой области задержали боевика "Оплота", который охранял телевышку в Донецке21:19
- Цены на продукты в "недорогом" супермаркете Енакиево просто "кусаются"21:07
- Боевики "ДНР" уверяют, что МТС отключать в "республике" не будут20:50
- Ахметовская компания ДТЭК полностью контролирует свои активы на оккупированном Донбассе20:46
- Сбербанк России по-своему реагирует на признание Путиным паспортов "ДНР", называя их "непонятной бумагой"20:38
- Названы самые высокооплачиваемые профессии в Донецкой области20:23
- "Отжатую" "Донбасс Арену" хотят "украсить" фотографиями боевиков и российских наемников20:13
- В Краматорске презентовали современный Контакт Центр (ВИДЕО)20:02
- Александр Хуг не исключает обострения на донбасском фронте19:55
- В Мирнограде арестован убийца несовершеннолетней девушки и 84-летней бабушки19:42
- Почему немеют руки и как избавиться от этого неприятного ощущения14:30
- А у вас чисто? Как часто нужно убирать дома. ИНФОГРАФИКА22:48
- Фея в белом халате09:20
- ТОП 5 порад для зміцнення дитячого імунітету09:10
- Шесть советов по правильному уходу за волосами 08:05
- Кому грозит старческое слабоумие?14:40
- Казанський тонко прокоментував заяву Авакова щодо розгону блокади ОРДЛО08:11
- Игорь Смелянский: 80% отделений «Укрпочты» не имеют ни одного компьютера07:52
- Соцсети и эксперты отреагировали на поездку Савченко в Донецк. ВИДЕО10:18
- Государственная экологическая инспекция прогнила от коррупции,- Семерак09:41
- Цугцванг для Порошенко: потеря Мариуполя - это полный крах украинской экономики
- Украине грозит потеря важнейшего города: появился прогноз
- Трамп подписал нужный Украине указ
- «Национализация» на Донбассе: компания Ахметова выступила с заявлением
- Как блокада Донбасса переросла в государственную измену - мнение эксперта
- Путин доигрался до настоящей катастрофы! Россия теперь как никогда близка к распаду
- Савченко опозорилась в прямом эфире
- Рекордное количество обстрелов в секторе «Мариуполь». Боевики били из минометов и САУ
- В Кремле отреагировали на призыв США к России прекратить обстреливать Донбасс
- "Министра связи ДНР" нужно срочно покатать в лифте - дончане напуганы возможным отключением мобильной связи МТС