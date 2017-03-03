В Донецкой области задержали боевика "Оплота", который охранял телевышку в Донецке

03.03.2017 21:19

На блокпосте около Волновахи полицейские задержали боевика батальона "Оплот", который охранял телевышку в оккупированном Донецке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции в Донецкой области.

"Житель поселка Александровка двигался в Мариуполь, однако при тщательной проверке полицейские обнаружили, что он принимал участие в незаконных вооруженных формированиях "ДНР". В составе батальона "Оплот" наемник осуществлял охрану стратегических объектов псевдореспублики", – говорится в сообщении.

В частности, 47-летний житель Александровки с июня по июль 2014 года нес службу в НВФ "Оплот", который базировался в Донецке по ул. Куйбышева.

Мужчина добровольно вступил в ряды боевиков. Получив форму и оружие, стал охранять стратегически важную телебашню. Прошел месяц, а обещанных денег боевик так и не получил. Поссорившись с руководством воинской части, покинул место службы.

Бывший боевик скрывался в Мариуполе, однако в момент пересечения одного из блокпостов Волновахи был задержан полицейскими.

По указанному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст.260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности).