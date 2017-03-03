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В Краматорске презентовали современный Контакт Центр (ВИДЕО)
03.03.2017 20:02
Современный городской Контакт-Центр презентован в Краматорске, сообщает пресс-служба Краматорского горсовета.
Теперь горожане могут онлайн сообщить о проблеме в сфере жилищно-коммунального хозяйства и проконтролировать сроки и качество выполнения ремонтных работ.
, сообщает kramatorsk.info.
"Информационное город, "умный "город - теперь это реалии для Краматорска. Именно сегодня вместе с вами мы даем старт масштабному проекту Smart City Kramatorsk и сейчас представляем его первое звено и, пожалуй, самую актуальную на сегодняшний день, городской Контакт Центр. Это портал, который позволяет с минимальными усилиями и в кратчайшие сроки сообщить об имеющейся проблеме или аварийной ситуации. Если у вас есть интернет, а он сейчас есть почти у каждого жителя города, вам необходимо лишь зарегистрироваться на портале, то есть создать свой собственный кабинет, где вы сможете, в случае необходимости, оставлять свое сообщение. Автоматически отпала необходимость тратить свое время на то, чтобы еще раз дозвониться до диспетчера и узнать о ходе выполнения заявки. Теперь все это можно сделать онлайн ", - сказал секретарь Краматорского городского совета Денис Ошурко.
Он отметил, что Контакт Центр - это лишь первый этап в реализации проекта Smart City Kramatorsk. К этой электронной карте подключены все коммунальные службы города. Портал сейчас выполняет функции единого окна проблематики ЖКХ. И вскоре он будет значительно расширен, в частности, краматорчане смогут сообщать сюда и обо всех других проблемах социальной и культурной жизни города.
Кроме того, проект Smart City Kramatorsk предусматривает такие разделы, как электронные петиции, общественный бюджет, поименное голосование депутатов, а также инвестиционный портал развития города.
Директор КП "Служба единого заказчика" Вадим Летенко, в свою очередь, отметил, что диспетчерская служба 1505 будет работать в обычном режиме. Однако, все заявки, поступающие на горячую линию будут вноситься в систему городского Контакт Центра.
"Еще в течение некоторого времени портал будет работать в тестовом режиме для налаживания окончательных функций. Надеемся, что это позволит сделать наш город более чистым, уютным и комфортным", - подытожил Денис Ошурко.
Теперь горожане могут онлайн сообщить о проблеме в сфере жилищно-коммунального хозяйства и проконтролировать сроки и качество выполнения ремонтных работ.
, сообщает kramatorsk.info.
"Информационное город, "умный "город - теперь это реалии для Краматорска. Именно сегодня вместе с вами мы даем старт масштабному проекту Smart City Kramatorsk и сейчас представляем его первое звено и, пожалуй, самую актуальную на сегодняшний день, городской Контакт Центр. Это портал, который позволяет с минимальными усилиями и в кратчайшие сроки сообщить об имеющейся проблеме или аварийной ситуации. Если у вас есть интернет, а он сейчас есть почти у каждого жителя города, вам необходимо лишь зарегистрироваться на портале, то есть создать свой собственный кабинет, где вы сможете, в случае необходимости, оставлять свое сообщение. Автоматически отпала необходимость тратить свое время на то, чтобы еще раз дозвониться до диспетчера и узнать о ходе выполнения заявки. Теперь все это можно сделать онлайн ", - сказал секретарь Краматорского городского совета Денис Ошурко.
Он отметил, что Контакт Центр - это лишь первый этап в реализации проекта Smart City Kramatorsk. К этой электронной карте подключены все коммунальные службы города. Портал сейчас выполняет функции единого окна проблематики ЖКХ. И вскоре он будет значительно расширен, в частности, краматорчане смогут сообщать сюда и обо всех других проблемах социальной и культурной жизни города.
Кроме того, проект Smart City Kramatorsk предусматривает такие разделы, как электронные петиции, общественный бюджет, поименное голосование депутатов, а также инвестиционный портал развития города.
Директор КП "Служба единого заказчика" Вадим Летенко, в свою очередь, отметил, что диспетчерская служба 1505 будет работать в обычном режиме. Однако, все заявки, поступающие на горячую линию будут вноситься в систему городского Контакт Центра.
"Еще в течение некоторого времени портал будет работать в тестовом режиме для налаживания окончательных функций. Надеемся, что это позволит сделать наш город более чистым, уютным и комфортным", - подытожил Денис Ошурко.
Фото: https://ru.wikipedia.org
Теги: Донбасс, Краматорск, контакты, презентация
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