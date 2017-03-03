В министерстве обороны рассказали о потерях ВСУ за последние сутки

03.03.2017 13:08

За сутки в зоне АТО погиб один военнослужащий, 22 - получили ранения и травмы. Об этом в ходе брифинга, который транслировал телеканал "112 Украина", сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.