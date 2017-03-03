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В НАТО заявляют, что необходимо применять "гибридное сдерживание" России
03.03.2017 22:27
Об этом заявил заместитель командующего объединенными силами НАТО в Европе, британский генерал Адриан Брэдшоу, говоря об экономических санкциях, - сообщает УНИАН со ссылкой на ВВС.
Брэдшоу призвал НАТО активизировать противодействие кибератакам, пропаганде и политической агитации со стороны РФ.
Генерал заявил, что необходимо обеспечить русскоязычное население стран Балтии альтернативными российским СМИ источниками информации. При этом вероятность военного столкновения России и НАТО генерал оценивает как низкую.
Фото: 112.ua
Теги: Россия, Донбасс, НАТО, агрессия, заяц
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