В НАТО заявляют, что необходимо применять "гибридное сдерживание" России

03.03.2017 22:27

Об этом заявил заместитель командующего объединенными силами НАТО в Европе, британский генерал Адриан Брэдшоу, говоря об экономических санкциях, - сообщает УНИАН со ссылкой на ВВС.

Брэдшоу призвал НАТО активизировать противодействие кибератакам, пропаганде и политической агитации со стороны РФ.

Генерал заявил, что необходимо обеспечить русскоязычное население стран Балтии альтернативными российским СМИ источниками информации. При этом вероятность военного столкновения России и НАТО генерал оценивает как низкую.