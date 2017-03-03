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В ОБСЕ зафиксировали увеличение количества обстрелов на Донбассе
Количество обстрелов на Донбассе за первые три дня текущей недели превысило их суммарное количество за всю предыдущую неделю, констатировал первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг, передает "Интерфакс".
"Согласно имеющимся данным за первые три дня этой недели … мы зафиксировали практически такое же количество взрывов от огня с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения, как и за всю предыдущую неделю. Случаи применения реактивных систем залпового огня, зафиксированные СММ на этой неделе, заслуживают особого внимания", – сказал А.Хуг на брифинге в пятницу в Киеве.
Он отметил, что ситуация на Донбассе остается напряженной и нестабильной, и на прошлой неделе сохранилась тенденция, зафиксированная на протяжении двух предыдущих недель. "Тревожным было увеличение количества случаев применения запрещенного Минскими соглашениями вооружений, а именно минометов, танков и артиллерии, в том числе реактивных систем залпового огня", - констатировал первый замглавы Миссии.
"На прошлой неделе по сравнению с позапрошлой неделей СММ зафиксировала увеличение количества взрывов от артиллерийского огня на 250% и увеличение количества взрывов от минометного огня в 12 раз. СММ зафиксировала 27 взрывов, вызванных применением реактивных систем залпового огня, на позапрошлой неделе – ни одного", - рассказал А.Хуг.
В целом он напомнил, что СММ ОБСЕ уже призывала стороны конфликта на Донбассе рассмотреть возможность открытия дополнительных КПВВ, в частности в Луганской области. "Один… в Золотом – будет полезен не только для пешеходных потоков, но так же для автомобильных", - сказал замруководителя Миссии.
По словам А.Хуга, в одном из трех участков разведения, где было проведено частичное разведение и где нарушения режима прекращения огня сократились до абсолютного минимума, условия там созданы", - сказал он.
Первый замглавы СММ ОБСЕ отметил, что наблюдатели ежедневно посещают участки разведения сил и средств, в том числе и Золотое.
"Если мы будем видеть определенные изменения на местах, мы будем документировать. Но подписанты Минских соглашений должны принять решение об открытии дополнительных КПВВ, которые уже собственно, подготовлены и там где стороны отвели свои силы и средства", - добавил он.
Кроме того, А.Хуг отметил, что ремонту моста в станице Луганской мешают обстрелы, на этом участке нужно разведение сил и средств для проведения ремонтных работ, а так же что бы гражданское население могло пересекать линию разграничения в этом месте.
Фото: novynarnia.com
Теги: Донбасс, война, рост, число, обстрелы
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