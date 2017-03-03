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В оккупированном Донецке "власть" намеренно угробила Lifecell для продвижения "Феникса"
03.03.2017 10:34
Представители "ДНР" намеренно вывели из строя оборудование оператора мобильной связи Lifecell (Лайф) в рамках продвижения "оператора мобильной связи" боевиков "Феникс". Об этом сообщает нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на странице в "Фейсбуке".
По данным "ИС", после захвата боевиками в конце февраля офиса "Лайф" в оккупированном Донецке, представители "ДНР" "разобрали оптический кросс (устройство для разъёмного соединения многоволоконного оптического кабеля) и порезали оптические кабели в колодце на перекрестке пр-та Театрального и ул.Артема, что сделало технически невозможной работу оператора мобильной связи "Лайф".
"Представитель данного оператора в Донецке с января этого года пытался согласовать с главарями "ДНР" работу "Лайф", однако безрезультатно", - отмечают в "ИС".
Как сообщалось ранее, мобильный оператор lifecell прекратил предоставление услуг мобильной связи на неконтролируемой части Донецкой области с 22 февраля, когда там была заблокирована работа его оборудования, работавшего в автономном режиме. В "ДНР" утверждают, что связь lifecell не работает из-за некой "диверсии".
1 марта "Укртелеком" прекратил предоставление услуг телефонии и интернет в неконтролируемой части Донецкой области в связи с захватом боевиками офиса компании.
1 марта "Укртелеком" прекратил предоставление услуг телефонии и интернет в неконтролируемой части Донецкой области в связи с захватом боевиками офиса компании.
Фото: https://www.google.com.ua/
Теги: Донецк, Донбасс, лайнер, фен, мобильная связь, ДНР
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