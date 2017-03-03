"Власти ДНР" намерены расширить теле- и радиовещание сепаратистских каналов на Украину

03.03.2017 14:16

Главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил, что вещание республиканских теле- и радиоканалов будет расширенно на ряд регионов Украины, пишет один из сепаратистских сайтов.

Так, он отметил: "Телемост, который покажет в прямом эфире работу нашего министерства связи, который обеспечил устойчивый сигнал на территорию ДНР, и ту территорию, которая находится в Днепропетровской, Харьковской, Херсонской областях".

"Министр связи ДНР" Виктор Яценко установил видеосвязь со специалистами, которые в свою очередь находятся на месте работы нового передатчика.

Захарченко сообщил: "Пора запускать этот процесс. С сегодняшнего дня наши теле- и радиопередачи будут транслироваться на территории Херсона и других ранее перечисленных городов".