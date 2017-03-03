Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

"Власти ДНР" обещают населению вместо наборов Ахметова "улучшенную" гуманитарку от МЧС России

03.03.2017 11:52
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В "ДНР" обещают, что ожидаемая гуманитарная помощь МЧС России будет лучшего ассортимента, нежели от Гуманитарного штаба Рината Ахметова. Об этом заявил называющий себя "главой МЧС ДНР" Алексей Кострубицкий на брифинге в оккупированном Донецке, сообщает "Остров".
 
 
Он пообещал, что Россия будет оказывать гуманитарную помощь незащищенным слоям населения: пенсионерам, детям-инвалидам и матерям-одиночкам. По его словам, "в ходе формирования продуктовых наборов обязательно перечень продуктов будет расширен за счет гуманитарной помощи, получаемой от МЧС России". 
Российскую помощь ориентировочно можно ожидать лишь через две недели. Пока же распределительные пункты и пункты выдачи гуманитарной помощи штаба "Поможем" Рината Ахметова заблокированы боевиками. Они уверяют, что "власти ДНР выявили "грубейшие нарушения условий хранения" гуманитарных продуктов. 


Теги: Донбасс, Ринат Ахметов, МЧС, гуманитарная помощь, ДНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх