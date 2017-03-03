"Власти ДНР" обещают населению вместо наборов Ахметова "улучшенную" гуманитарку от МЧС России

03.03.2017 11:52

В "ДНР" обещают, что ожидаемая гуманитарная помощь МЧС России будет лучшего ассортимента, нежели от Гуманитарного штаба Рината Ахметова. Об этом заявил называющий себя "главой МЧС ДНР" Алексей Кострубицкий на брифинге в оккупированном Донецке, сообщает "Остров".

Он пообещал, что Россия будет оказывать гуманитарную помощь незащищенным слоям населения: пенсионерам, детям-инвалидам и матерям-одиночкам. По его словам, "в ходе формирования продуктовых наборов обязательно перечень продуктов будет расширен за счет гуманитарной помощи, получаемой от МЧС России".

Российскую помощь ориентировочно можно ожидать лишь через две недели. Пока же распределительные пункты и пункты выдачи гуманитарной помощи штаба "Поможем" Рината Ахметова заблокированы боевиками. Они уверяют, что "власти ДНР выявили "грубейшие нарушения условий хранения" гуманитарных продуктов.