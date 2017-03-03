Главная / Новости / Донецкая область / "Власти ДНР" обещают населению вместо наборов Ахметова "улучшенную" гуманитарку от МЧС России
Последние новости раздела
- "Национализация предприятий в ДНР": собственники прежние, но круг, с кем нужно делиться, расширяется12:02
- Блокпосты Донбасса: движение нормальное в обе стороны, в "Марьинке" огромные автомобильные очереди11:56
- "Власти ДНР" обещают населению вместо наборов Ахметова "улучшенную" гуманитарку от МЧС России11:52
- Боевики сбили беспилотник ОБСЕ в районе Донецкой фильтровальной станции11:44
- В "армии ДНР" скрывают число "ихтамнетов" и "ополченцев", самовольно оставивших место службы 11:29
- Российские деньги для пенсионеров и стажировка в банках Ростова - Кремль продолжает поддерживать боевиков "ДНР"11:12
- На подконтрольной Украине территории Донецкой области построят жилье для переселенцев11:05
- Торговля с оккупантом: российская компания увеличила поставки кокса в Украину почти в 2 раза 10:41
- В оккупированном Донецке "власть" намеренно угробила Lifecell для продвижения "Феникса"10:34
- Российское командование дало приказ обострить ситуацию в районе Мариуполя 10:20
"Власти ДНР" обещают населению вместо наборов Ахметова "улучшенную" гуманитарку от МЧС России
03.03.2017 11:52
В "ДНР" обещают, что ожидаемая гуманитарная помощь МЧС России будет лучшего ассортимента, нежели от Гуманитарного штаба Рината Ахметова. Об этом заявил называющий себя "главой МЧС ДНР" Алексей Кострубицкий на брифинге в оккупированном Донецке, сообщает "Остров".
Он пообещал, что Россия будет оказывать гуманитарную помощь незащищенным слоям населения: пенсионерам, детям-инвалидам и матерям-одиночкам. По его словам, "в ходе формирования продуктовых наборов обязательно перечень продуктов будет расширен за счет гуманитарной помощи, получаемой от МЧС России".
Российскую помощь ориентировочно можно ожидать лишь через две недели. Пока же распределительные пункты и пункты выдачи гуманитарной помощи штаба "Поможем" Рината Ахметова заблокированы боевиками. Они уверяют, что "власти ДНР выявили "грубейшие нарушения условий хранения" гуманитарных продуктов.
Теги: Донбасс, Ринат Ахметов, МЧС, гуманитарная помощь, ДНР
Читайте также:
- Чего не хватает жителям Донетчины
- Захарченко терпеть не могут, лояльных Украине становится больше, часто можно услышать "спасибо Ринату" - кому доверяет население "ДНР"
- У ДНРовцев возник конфликт со структурами Ахметова из-за гуманитарки
- Спасатели нагрянули на стадион Ахметова
- На КПВВ "Новотроицкое" на двух автомобилях с гуманитарной помощью от штаба Ахметова пограничники обнаружили запрещенные предметы
- На Донбасс в апреле двинутся десять колонн ДЕЙСТВИТЕЛЬНО гуманитарной помощи
- "Национализация предприятий в ДНР": собственники прежние, но круг, с кем нужно делиться, расширяется12:02
- Блокпосты Донбасса: движение нормальное в обе стороны, в "Марьинке" огромные автомобильные очереди11:56
- "Власти ДНР" обещают населению вместо наборов Ахметова "улучшенную" гуманитарку от МЧС России11:52
- Боевики сбили беспилотник ОБСЕ в районе Донецкой фильтровальной станции11:44
- В "армии ДНР" скрывают число "ихтамнетов" и "ополченцев", самовольно оставивших место службы 11:29
- Российские деньги для пенсионеров и стажировка в банках Ростова - Кремль продолжает поддерживать боевиков "ДНР"11:12
- На подконтрольной Украине территории Донецкой области построят жилье для переселенцев11:05
- Торговля с оккупантом: российская компания увеличила поставки кокса в Украину почти в 2 раза 10:41
- В оккупированном Донецке "власть" намеренно угробила Lifecell для продвижения "Феникса"10:34
- Российское командование дало приказ обострить ситуацию в районе Мариуполя 10:20
- "Национализация предприятий в ДНР": собственники прежние, но круг, с кем нужно делиться, расширяется12:02
- Блокпосты Донбасса: движение нормальное в обе стороны, в "Марьинке" огромные автомобильные очереди11:56
- "Власти ДНР" обещают населению вместо наборов Ахметова "улучшенную" гуманитарку от МЧС России11:52
- Боевики сбили беспилотник ОБСЕ в районе Донецкой фильтровальной станции11:44
- В антикоррупционной прокуратуре намерены требовать ареста главы ГФС Насирова11:38
- В "армии ДНР" скрывают число "ихтамнетов" и "ополченцев", самовольно оставивших место службы 11:29
- Российские деньги для пенсионеров и стажировка в банках Ростова - Кремль продолжает поддерживать боевиков "ДНР"11:12
- На подконтрольной Украине территории Донецкой области построят жилье для переселенцев11:05
- Секретные дворцы, виноградники и яхты - в России обнародовали информацию о богатстве премьера Медведева (ВИДЕО)10:55
- Торговля с оккупантом: российская компания увеличила поставки кокса в Украину почти в 2 раза 10:41
- А у вас чисто? Как часто нужно убирать дома. ИНФОГРАФИКА22:48
- Фея в белом халате09:20
- ТОП 5 порад для зміцнення дитячого імунітету09:10
- Шесть советов по правильному уходу за волосами 08:05
- Кому грозит старческое слабоумие?14:40
- Казанський тонко прокоментував заяву Авакова щодо розгону блокади ОРДЛО08:11
- Игорь Смелянский: 80% отделений «Укрпочты» не имеют ни одного компьютера07:52
- Соцсети и эксперты отреагировали на поездку Савченко в Донецк. ВИДЕО10:18
- Государственная экологическая инспекция прогнила от коррупции,- Семерак09:41
- Судьи красиво отмазывают пьяных водителей. ВИДЕО08:36
- Цугцванг для Порошенко: потеря Мариуполя - это полный крах украинской экономики
- Украине грозит потеря важнейшего города: появился прогноз
- Трамп подписал нужный Украине указ
- «Национализация» на Донбассе: компания Ахметова выступила с заявлением
- Путин доигрался до настоящей катастрофы! Россия теперь как никогда близка к распаду
- Савченко опозорилась в прямом эфире
- Рекордное количество обстрелов в секторе «Мариуполь». Боевики били из минометов и САУ
- В Кремле отреагировали на призыв США к России прекратить обстреливать Донбасс
- Осатаневшие после "национализации" террористы "ЛДНР" артиллерией выжигают Донбасс
- На Донбассе обнаружили много российских вагонов