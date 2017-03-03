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Захарченко анонсировал футбольный матч на "отжатой" «Донбасс Арене»

03.03.2017 14:35
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Захарченко анонсировал футбольный матч на "отжатой" «Донбасс Арене»

Главарь боевиков «ДНР» Александр Захарченко намерен в скором времени провести первый за время войны футбольный матч на стадионе «Донбасс Арена».

Так, Захарченко заявил: «Сегодня же дам задание, чтобы в ближайшее время на „Донбасс Арене“ состоялся первый матч», сообщают сепаратисткие СМИ.


Фото: https://ru.wikipedia.org/

Теги: Донецк, Донбасс, футбол, Донбасс Арена, Захарченко
 
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