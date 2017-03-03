Захарченко пообещал контролировать повышение тарифов в "ДНР" лично

03.03.2017 14:49

Как сообщают сепаратисткие СМИ, главарь «ДНР» Александр Захарченко заявил, что «ведомства ДНР» не смогут бесконтрольно повышать тарифы на оплату коммунальных услуг.

Захарченко отметил: «Сегодня я подпишу указ, чтобы ни одно министерство не поднимало без моего ведома никакие тарифы».

Также, боевик подчеркнул, что в дальнейшем «власти» продолжат «держать тарифы, чтобы обеспечить нормальную жизнь людей».