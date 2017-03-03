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Захарченко пообещал контролировать повышение тарифов в "ДНР" лично

03.03.2017 14:49
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Захарченко пообещал контролировать повышение тарифов в "ДНР" лично

Как сообщают сепаратисткие СМИ, главарь «ДНР» Александр Захарченко заявил, что «ведомства ДНР» не смогут бесконтрольно повышать тарифы на оплату коммунальных услуг.

Захарченко отметил: «Сегодня я подпишу указ, чтобы ни одно министерство не поднимало без моего ведома никакие тарифы».

Также, боевик подчеркнул, что в дальнейшем «власти» продолжат «держать тарифы, чтобы обеспечить нормальную жизнь людей».


Фото: donbass.ua

Теги: Донбасс, контроль, тарифы, повышение, ДНР, Захарченко
 
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