Захарченко заявил об окончательном разрыве экономических связей "республики" с Украиной

03.03.2017 15:15

Главарь "ДНР" Александр Захарченко объявил о "конце украинской юрисдикции" на территории "республики", сообщают сепаратистские СМИ.

"Конец украинской юрисдикции на нашей территории", — сказал Захарченко, отвечая на вопрос, обращались ли к нему украинские олигархи после "национализации".

Он отметил, что "введение внешнего администрирования связано с тем, что платили налоги Украине".

"У нас много социальных программ, нужны средства. Мы воюем, страна должна развиваться. Они ввели блокаду, Порошенко тайно ввел ее, чтобы обескровить олигархов, а обескровил страну", — заявил Захарченко.