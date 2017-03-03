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Захарченко заявил об окончательном разрыве экономических связей "республики" с Украиной
03.03.2017 15:15
Главарь "ДНР" Александр Захарченко объявил о "конце украинской юрисдикции" на территории "республики", сообщают сепаратистские СМИ.
"Конец украинской юрисдикции на нашей территории", — сказал Захарченко, отвечая на вопрос, обращались ли к нему украинские олигархи после "национализации".
Он отметил, что "введение внешнего администрирования связано с тем, что платили налоги Украине".
"У нас много социальных программ, нужны средства. Мы воюем, страна должна развиваться. Они ввели блокаду, Порошенко тайно ввел ее, чтобы обескровить олигархов, а обескровил страну", — заявил Захарченко.
Так, главарь боевиков отметил: «Нам Украина, для того чтобы выжить и жить нормально, не нужна. Это мы нужны были ей. Пускай они перекрывают все: автодороги, железнодорожные пути, минируют поля. Это все, на что Украина способна. Они с 2014 года научились скакать на майдане, а теперь пусть учатся жить без света, тепла, скоро без продуктов, без зарплаты и без пенсий».
Фото: dnr-news.com
Теги: Украина, Донбасс, разработка, ДНР
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