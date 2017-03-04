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3,5 млрд долларов и 75 тысяч рабочих мест - убытки Украины от блокады Донбасса

04.03.2017 11:04
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3,5 млрд долларов и 75 тысяч рабочих мест - убытки Украины от блокады Донбасса

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что убытки Украины от блокирования поставок угля из ОРДЛО составят 3,5 млрд долларов. Кроме того, он подчеркнул, что это также приведет к сокращению до 75 тысяч рабочих мест. Об этом он заявил в эфире телеканала "Интер".

"То, что происходит с блокадой - это в интересах Российской Федерации. Речь идет о том, что наш уголь, украинский, который закупался за гривны, и с которого платились налоги Украине, надо запретить, а покупать в России. Это диверсия против нашего государства", - подчеркнул Гройсман.

Напомним, в декабре 2016 года добровольцы АТО в составе бойцов батальонов "Айдар", "Донбасс" и других формирований объявили о начале торговой блокады "ДНР" и "ЛНР". С критикой инициативы выступил секретарь СНБО Александр Турчинов, а также чиновники Луганской ОВГА.

Тем не менее, активисты блокады перекрыли железнодорожное полотно между Лисичанском и оккупированным Луганском. Украинская прокуратура возбудила по данному факту уголовное производство, объяснив это тем, что активисты препятствуют работе транспорта и мешают поставкам угля-антрацита с оккупированных территорий.

Также участники блокады заявили, что перейдут к партизанским методам войны, если их попытаются разогнать, и распилили железнодорожные пути.


Фото: donbass.ua/

Теги: Украина, Донбасс, убытки, блокада, Владимир Гройсман
 
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