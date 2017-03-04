Блокада Донбасса: сегодня на Луганщине возобновил движение поезд, заблокированный еще 25 января

04.03.2017 15:41

Грузовой поезд, который ранее был заблокирован на железнодорожном перегоне Шипилово – Светланово, возобновил движение в субботу. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передает "Остров".



"Сегодня, 4 марта, в 11:56 возобновил движение локомотив и 57 пустых вагонов, которые были заблокированы 25 января посторонними лицами на перегоне Шипилово – Светланово", - говорится в сообщении.



Железнодорожное ведомство отмечает, что подготовка поезда к отправлению началась сегодня в 11:35, участники блокады не мешали железнодорожникам.



"Пути были очищены от посторонних предметов. Все мероприятия по подготовке к отправке поезда проходили под контролем правоохранительных органов, которые и в дальнейшем будут контролировать его следование. В 12:26 поезд прибыл на станцию Светланово и продолжил следования до станции Нырково", - сообщает пресс-служба.



По словам машиниста, движению поезда никто не препятствует, также в подвижном составе нет посторонних лиц.



Ранее сообщалось, что 25 января почти полсотни человек в сопровождении нескольких народных депутатов заблокировали грузовой поезд на перегоне "Шипилово – Светланово", следовавшего до станции Брауновка для загрузки энергетическим углем в адрес Центрэнерго для ТЭС и ТЭЦ Украины.