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Блокада Донбасса: сегодня на Луганщине возобновил движение поезд, заблокированный еще 25 января
Грузовой поезд, который ранее был заблокирован на железнодорожном перегоне Шипилово – Светланово, возобновил движение в субботу. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передает "Остров".
"Сегодня, 4 марта, в 11:56 возобновил движение локомотив и 57 пустых вагонов, которые были заблокированы 25 января посторонними лицами на перегоне Шипилово – Светланово", - говорится в сообщении.
Железнодорожное ведомство отмечает, что подготовка поезда к отправлению началась сегодня в 11:35, участники блокады не мешали железнодорожникам.
"Пути были очищены от посторонних предметов. Все мероприятия по подготовке к отправке поезда проходили под контролем правоохранительных органов, которые и в дальнейшем будут контролировать его следование. В 12:26 поезд прибыл на станцию Светланово и продолжил следования до станции Нырково", - сообщает пресс-служба.
По словам машиниста, движению поезда никто не препятствует, также в подвижном составе нет посторонних лиц.
Ранее сообщалось, что 25 января почти полсотни человек в сопровождении нескольких народных депутатов заблокировали грузовой поезд на перегоне "Шипилово – Светланово", следовавшего до станции Брауновка для загрузки энергетическим углем в адрес Центрэнерго для ТЭС и ТЭЦ Украины.
Фото: donbass.ua
Теги: Донбасс, движение, поезд, блокада
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