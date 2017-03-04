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Блокпосты Донбасса: на КПВВ "Марьинка" скопились традиционные автомобильные очереди
04.03.2017 09:42
О ситуации в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения сегодня утром, 4 марта, на своем официальном сайте сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
- «Майорск» — 70/100;
- «Марьинка» — 250/120;
- «Новотроицкое» — 0/30;
- «Гнутово» — 100/30.
За минувшие сутки линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда, что в районе проведения АТО, пересекли 24,8 тыс. человек и 4,1 тыс. транспортных средств:
- «Майорск» — 5205 человек и 815 транспортных средств;
- «Марьинка» — 6050 человек и 1225 транспортных средств;
- «Новотроицкое» — 5435 человек и 1255 транспортных средств;
- «Гнутово» — 3210 человек и 790 транспортных средств;
- «Станица Луганская» — 4875 человек.
Фото: vchasnoua.com/
Теги: Донбасс, блокпост, Госпогранслужба, пропускная система, очереди
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