Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Блокпосты Донбасса: на КПВВ "Марьинка" скопились традиционные автомобильные очереди

04.03.2017 09:42
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Блокпосты Донбасса: на КПВВ "Марьинка" скопились традиционные автомобильные очереди

О ситуации в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения сегодня утром, 4 марта, на своем официальном сайте сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

  • «Майорск» — 70/100;
  • «Марьинка» — 250/120;
  • «Новотроицкое» — 0/30;
  • «Гнутово» — 100/30.

За минувшие сутки линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда, что в районе проведения АТО, пересекли 24,8 тыс. человек и 4,1 тыс. транспортных средств:

  • «Майорск» — 5205 человек и 815 транспортных средств;
  • «Марьинка» — 6050 человек и 1225 транспортных средств;
  • «Новотроицкое» — 5435 человек и 1255 транспортных средств;
  • «Гнутово» — 3210 человек и 790 транспортных средств;
  • «Станица Луганская» — 4875 человек.

Фото: vchasnoua.com/

Теги: Донбасс, блокпост, Госпогранслужба, пропускная система, очереди
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх