Блокпосты Донбасса: на КПВВ "Марьинка" скопились традиционные автомобильные очереди

04.03.2017 09:42

О ситуации в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения сегодня утром, 4 марта, на своем официальном сайте сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорск» — 70/100;

«Марьинка» — 250/120;

«Новотроицкое» — 0/30;

«Гнутово» — 100/30.

За минувшие сутки линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда, что в районе проведения АТО, пересекли 24,8 тыс. человек и 4,1 тыс. транспортных средств: