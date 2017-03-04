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Архив - Донецкая область

Боевики "ДНР" заявили о разминировании Донецкой фильтровальной станции

04.03.2017 14:54
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Боевики "ДНР" заявили о разминировании Донецкой фильтровальной станции

Работы по разминированию Донецкой фильтровальной станции завершены. Об этом сообщает издание "Интерфакс" со ссылкой МЧС самопровозглашенной "ДНР". 

"Работы по разминированию территории ДФС закончены", - сообщил представитель МЧС самопровозглашенной "ДНР".

Также в издании отмечают, что по результатам проведения анализа попадания боеприпасов будет принято решение о запуске Донецкой фильтровальной станции. 

Отметим, что Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водоснабжение Авдеевки, Ясиноватой и части Донецка.

Ранее в штабе АТО сообщали, что боевики т.н. "ДНР" сорвали восстановительные работы на Донецкой фильтровальной станции.

 

 


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, разминирование, боевики, Донецкая фильтровальная станция
 
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