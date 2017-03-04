Боевики "ДНР" заявили о разминировании Донецкой фильтровальной станции

04.03.2017 14:54

Работы по разминированию Донецкой фильтровальной станции завершены. Об этом сообщает издание "Интерфакс" со ссылкой МЧС самопровозглашенной "ДНР".

"Работы по разминированию территории ДФС закончены", - сообщил представитель МЧС самопровозглашенной "ДНР".

Также в издании отмечают, что по результатам проведения анализа попадания боеприпасов будет принято решение о запуске Донецкой фильтровальной станции.

Отметим, что Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водоснабжение Авдеевки, Ясиноватой и части Донецка.

Ранее в штабе АТО сообщали, что боевики т.н. "ДНР" сорвали восстановительные работы на Донецкой фильтровальной станции.