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ДНРовцы обвинили ВСУ в обстрелах и разрушениях жилых домов в Донецке и поселке Зайцево
Боевики ДНР обвинили украинских военных в обстрелах Донецка и окраин Горловки. Одиннадцать частных домов повреждены в Петровском районе Донецка и поселке Зайцево. Об этом сообщили так называемые "главы местных администраций".
"В результате обстрела ночью в Александровке по улице Сумченко, 14 – сгорел дом, улице Шевченко 16,17, Школьная, 158 – повреждение крыши и остекления. В поселке Трудовские повреждены дома по улице Карнавальная, 28 и Джамиля, 14а. По улице Шевченко начиная с 1 по 28 дом – отсутствует энергоснабжение", — сказал "глава Петровского района" Донецка Максим Жуковский.
По информации "и.о главы горадминистрации Горловки" Ивана Приходько, в Зайцево обстрелами повреждено пять домов: по улице Кондратенко, 180, 186, 227, — остекление, 225 и 229 – прямые попадания.
Данные об обстрелах продолжают уточняться. По предварительной информации жертв среди мирного населения нет.
Фото: https://dan-news.info/
Теги: Донецк, Донбасс, разрушения, обстрелы, Зайцево
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