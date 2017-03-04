Донбасс – это Украина! Предприятия, работающие на оккупированных территориях Донбасса, являются собственностью Украины

04.03.2017 08:15

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о том, что предприятия, которые находятся на отдельных районах Донецкой и Луганской областей, захваченные террористами "ЛДНР", являются собственностью Украины. Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает "Диалог.UA".

Гройсман уверенно отметил, что Донбасс – это Украина, а предприятия, которые работают в ОРДЛО, являются украинскими, так как они зарегистрированы на подконтрольной Киеву территории и платят налоги в нашу казну.

Кроме того, он утверждает, что блокада поставок угля на подконтрольную Киеву территорию с ОРДЛО работает в интересах России, а сами действия активистов являются настоящей диверсией против нашей страны.

Также Гройсман говорит, что он готов вести переговоры с участниками блокады, однако может наступить такой момент, что власть будет действовать более решительно, нежели сейчас.

Премьер-министр подчеркнул, что горно-металлургический комплекс Украины может серьезно пострадать от блокады ж/д путей: потери могут составить 3,5 миллиарда долларов, а 75 тысяч человек останутся без работы.

Напомним, главарь террористов "ДНР" Захарченко теперь пытается угрожать Украине ответной блокадой.



