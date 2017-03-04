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Донецкую ДФС запустили, вода в домах Авдеевки будет до девяти вечера - Жебривский

04.03.2017 16:27
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Донецкую ДФС запустили, вода в домах Авдеевки будет до девяти вечера - Жебривский

Работа Донецкой фильтровальной станции возобновлена, вода в дома жителей Авдеевке может появиться уже до 21:00. Об этом на своей странице в facebook заявил глава Донецкой областной администрации Павел Жебривский. 

Утром ремонтники КП "Вода Донбасса" в сопровождении СЦКК и мониторинговой миссии ОБСЕ зашли на станцию и начали работы по восстановлению. Сейчас станция работает, насосы начали помповать воду в сеть и городские резервуары. Ориентировано, к 20:00 - 21:00 вода будет в домах Авдеевки", - сообщил Павел Жебривский. 

Отметим, что Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водоснабжение Авдеевки, Ясиноватой и части Донецка.

Ранее боевики т.н. "ДНР" заявили о разминировании Донецкой фильтровальной станции. 

 


Фото: donbass.ua

Теги: Донбасс, Авдеевка, работа, вода, вечеринка, Жебривский, Донецкая фильтровальная станция
 
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