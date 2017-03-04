Главная / Новости / Донецкая область / Донецкую ДФС запустили, вода в домах Авдеевки будет до девяти вечера - Жебривский
Последние новости раздела
- Перед выборами президента РФ конфликт на Донбассе может разгореться со страшной силой16:38
- Донецкую ДФС запустили, вода в домах Авдеевки будет до девяти вечера - Жебривский16:27
- Готовит ли Россия аннексию Донбасса или возможны еще два варианта сценария разрешения конфликта в ОРДЛО16:15
- Боевики обстреляли вентиляционный ствол шахты "Бутовка" (ВИДЕО)16:08
- В Славянске обезвредили банду рэкетиров15:56
- Блокада Донбасса: сегодня на Луганщине возобновил движение поезд, заблокированный еще 25 января15:41
- Кабмином утвержден Порядок перемещения товаров через линию разграничения на Донбассе15:29
- "Операция "национализация" - какие последствия прогнозируют для экономики Донбасса и оккупированных территорий15:16
- На донбасском фронте появились снайперские роты из РФ, что-то назревает - волонтер15:04
- Боевики "ДНР" заявили о разминировании Донецкой фильтровальной станции14:54
Донецкую ДФС запустили, вода в домах Авдеевки будет до девяти вечера - Жебривский
04.03.2017 16:27
Работа Донецкой фильтровальной станции возобновлена, вода в дома жителей Авдеевке может появиться уже до 21:00. Об этом на своей странице в facebook заявил глава Донецкой областной администрации Павел Жебривский.
Утром ремонтники КП "Вода Донбасса" в сопровождении СЦКК и мониторинговой миссии ОБСЕ зашли на станцию и начали работы по восстановлению. Сейчас станция работает, насосы начали помповать воду в сеть и городские резервуары. Ориентировано, к 20:00 - 21:00 вода будет в домах Авдеевки", - сообщил Павел Жебривский.
Отметим, что Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водоснабжение Авдеевки, Ясиноватой и части Донецка.
Ранее боевики т.н. "ДНР" заявили о разминировании Донецкой фильтровальной станции.
Фото: donbass.ua
Теги: Донбасс, Авдеевка, работа, вода, вечеринка, Жебривский, Донецкая фильтровальная станция
Читайте также:
- В понедельник в Авдеевке начнут работать школы и детские сады - Жебривский
- Восстанавливать электроснабжение в Авдеевке начнут утром 9 декабря - Жебривский
- Из-за обстрелов боевиков Авдеевка на этой неделе находилась на грани катастрофы
- Жебривский: "Негодники стреляют по Авдеевке именно из Донецка"
- Ситуация в прифронтовой Авдеевке на 7:00
- Жебривский сообщил о предварительной договоренности о режиме тишины в Авдеевке с 12:00
- Перед выборами президента РФ конфликт на Донбассе может разгореться со страшной силой16:38
- Донецкую ДФС запустили, вода в домах Авдеевки будет до девяти вечера - Жебривский16:27
- Готовит ли Россия аннексию Донбасса или возможны еще два варианта сценария разрешения конфликта в ОРДЛО16:15
- Боевики обстреляли вентиляционный ствол шахты "Бутовка" (ВИДЕО)16:08
- В Славянске обезвредили банду рэкетиров15:56
- Блокада Донбасса: сегодня на Луганщине возобновил движение поезд, заблокированный еще 25 января15:41
- Кабмином утвержден Порядок перемещения товаров через линию разграничения на Донбассе15:29
- "Операция "национализация" - какие последствия прогнозируют для экономики Донбасса и оккупированных территорий15:16
- На донбасском фронте появились снайперские роты из РФ, что-то назревает - волонтер15:04
- Боевики "ДНР" заявили о разминировании Донецкой фильтровальной станции14:54
- В ближайшие несколько дней в Украине ожидается потепление16:47
- Перед выборами президента РФ конфликт на Донбассе может разгореться со страшной силой16:38
- Донецкую ДФС запустили, вода в домах Авдеевки будет до девяти вечера - Жебривский16:27
- Готовит ли Россия аннексию Донбасса или возможны еще два варианта сценария разрешения конфликта в ОРДЛО16:15
- Боевики обстреляли вентиляционный ствол шахты "Бутовка" (ВИДЕО)16:08
- В Славянске обезвредили банду рэкетиров15:56
- Блокада Донбасса: сегодня на Луганщине возобновил движение поезд, заблокированный еще 25 января15:41
- Кабмином утвержден Порядок перемещения товаров через линию разграничения на Донбассе15:29
- "Операция "национализация" - какие последствия прогнозируют для экономики Донбасса и оккупированных территорий15:16
- На донбасском фронте появились снайперские роты из РФ, что-то назревает - волонтер15:04
- Почему немеют руки и как избавиться от этого неприятного ощущения14:30
- А у вас чисто? Как часто нужно убирать дома. ИНФОГРАФИКА22:48
- Фея в белом халате09:20
- ТОП 5 порад для зміцнення дитячого імунітету09:10
- Шесть советов по правильному уходу за волосами 08:05
- Кому грозит старческое слабоумие?14:40
- Казанський тонко прокоментував заяву Авакова щодо розгону блокади ОРДЛО08:11
- Игорь Смелянский: 80% отделений «Укрпочты» не имеют ни одного компьютера07:52
- Соцсети и эксперты отреагировали на поездку Савченко в Донецк. ВИДЕО10:18
- Государственная экологическая инспекция прогнила от коррупции,- Семерак09:41
- Цугцванг для Порошенко: потеря Мариуполя - это полный крах украинской экономики
- Украине грозит потеря важнейшего города: появился прогноз
- Как блокада Донбасса переросла в государственную измену - мнение эксперта
- «Национализация» на Донбассе: компания Ахметова выступила с заявлением
- На Донбассе дело идет к финалу - мнение эксперта
- Савченко опозорилась в прямом эфире
- Рекордное количество обстрелов в секторе «Мариуполь». Боевики били из минометов и САУ
- "Министра связи ДНР" нужно срочно покатать в лифте - дончане напуганы возможным отключением мобильной связи МТС
- В "ДНР" появились проблемы с поставками продуктов питания
- Український комбат анонсував ліквідацію ватажка «ДНР»