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"Феникс" кует деньги на гипертонических кризах и инфарктах - дончане о панике по поводу мобильной связи в "республике"
Жители Донецка боятся потерять единственную нормальную связь — услуги мобильного оператора МТС, в результате чего вынуждены покупать сим-карты местного «оператора» «Феникс». Об этом пишут дончане в социальных сетях.
Особенно сильно обеспокоены пожилые люди — для них нормальная телефонная связь дает единственную возможность пообщаться с родными на подконтрольных Украине территориях, а также получать оповещения из «Ощадбанка» о ситуации с пенсиями. После отключения связи lifecell в Донецке они боятся, что пропадет и связь МТС — такие слухи активно распространяются по городу.
«Феникс кует деньги на гипертонических кризах и инфарктах. Молодцы, че. Продажи взлетели», — пишут дончане.
«Прибежала на почту за Феней, а там одни пенсионеры, все переживают, по два пакета все берут», — отметила другая местная жительница.
«#Донецк. Очереди только на ксерокопию. А за карточками оператора Феникс еще больше. «Связь для победы"((((над здравым смыслом?» — пишут пользователи. Один из них сфотографировал очередь за сим-картами «Феникса».
«Донецьк.Усі зранку, як навіжені, пересилають один одному № тел фенікса, бо з переляку від відключення МТС накупили. Хтось радісно потирає ручки», — возмущаются дончане.
При этом многие жители города успокаивают стариков: они звонили на горячую линию МТС, и операторы заверяют, что компания не намерена отключать связь даже на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. «Не знаю, я позвонил в мтс, там заверили что отключать никто нас не собирается, а „пеникс“ пусть идет лесом», — написал комментатор.
«Звонки на местные и экстр. службы будут недоступны с МТС из-за отключения Укртелекома, а так все будет работать», — добавил другой автор.
(Орфография и стилистика авторов полностью сохранены).
Источник: "ДонПресс".
Фото: https://dan-news.info/
Теги: Донбасс, война, пенсионер, МТС, Фенербахче, мобильная связь
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