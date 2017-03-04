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Госдеп США обратил внимание на нарушение прав человека на оккупированном Донбассе
Государственный департамент США опубликовал очередной ежегодный отчет о положении с правами человека в мире, в котором отметил, что в Украине наибольшие нарушения прав человека произошли в связи с конфликтом на востоке Украины и оккупацией части украинского Донбасса, пишет "Интерфакс".
"Поддерживаемые Россией сепаратисты на Донбассе совершали похищения, пытки и незаконные содержания, использовали детей в качестве солдат, подавляли несогласие и накладывали ограничения на гуманитарную помощь", - сказано в отчете Госдепа.
Оккупированному Крыму посвящен отдельный подраздел украинской части отчета, в котором, в частности, говорится о том, что существенные нарушения прав человека в Крыму напрямую связаны с российской оккупацией.
"Российские силовики устроили широкую кампанию запугивания с целью подавить несогласие и сопротивление оккупации - похищения, исчезновения, физические злоупотребления, политические преследования, постоянные допросы ... Оккупационные власти лишили членов определенных групп, в первую очередь украинцев и крымских татар по национальности, основных гражданских свобод, включая право на демонстрацию своего гражданства и национальности, они испытывают систематическую дискриминацию", - отмечается в крымском подразделении отчета.
Кроме того, в отчете отмечают что, со стороны властей Украины есть проблемы с судебной системой, что нарушает права человека.
"Власть в основном не принимала надлежащих мер для преследования и наказания большинства чиновников, которые совершали злоупотребления, что создало атмосферу безнаказанности", - говорится в отчете.
Фото: https://www.google.com.ua
Теги: Донбасс, Крым, права человека, нарушение, Госдума, ДНР, ЛНР
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