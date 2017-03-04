- Государство ищет пути помощи для предприятий, "национализированных" боевиками в ОРДЛО12:12
- Донецкая фильтровальная станция может быть запущена в работу уже сегодня11:33
- Из "ДНР" в Россию оккупанты вывозят пшеницу11:26
- 3,5 млрд долларов и 75 тысяч рабочих мест - убытки Украины от блокады Донбасса11:04
- В Авдеевке из-за обстрелов боевиков повреждены жилые дома10:59
- В подвалах Донецка содержится около 3 тысяч человек, среди которых много "ихтамнетов" - военный корреспондент (ВИДЕО)10:42
- Украинские пограничники задержали на линии разграничения на Донбассе незаконные грузы10:31
- В "ДНР" стариков и инвалидов лишили гуманитарки Ахметова - люди в ужасе, как выживать10:22
- В "ДНР" заявили, что начали разминирование Донецкой фильтровальной станции10:13
- Гройсман намерен построить прозрачный рынок угля через энергетическую биржу10:06
Государство ищет пути помощи для предприятий, "национализированных" боевиками в ОРДЛО
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука сообщил, что в министерстве идет активная работа по подготовке рекомендаций для владельцев "национализированных" боевиками предприятий на Донбассе.
Об этом он написал на своей странице в соцсети.
"В Министерстве продолжается работа по подготовке рекомендаций владельцам "отжатых" предприятий на НКТ для подачи исков в Европейский суд по правам человека", - говорится в сообщении.
Тука рассказал, что российская власть и боевики сампроголошених "республик" будут активно пытаться продавливать тезис "это наш ответ на украинскую блокаду Донбасса". Он надеется, что Украина сможет заблокировать такие усилия врага.
"На этот раз, уловка "мы не конфисковывали/национализировали, мы просто ввели внешнее управление" не пройдет", - написал Тука.
Напоминаем, с 1 марта 2017 года боевики "ЛДНР" начали процедуру так называемой "национализации". Все предприятия, которые ранее находились под юрисдикцией Украины оккупанты хотят "подмять" под себя. Также в ОРДЛО объявили табу на продажу Украине угля.
Фото: https://nahnews.org
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, Георгий Тука
- Отказ от Донбасса или конфедерация - как Порошенко победить Путина
- Вслед за Дремовым грохнут Гиви и Моторолу?
- В ООН не видят возможности провести выборы в Донбассе
- Донбасс - в единой Украине
- МММщик Пушилин увидел "высокий потенциал развития" "ЛДНР" по сравнению с Украиной
- Що окупанти Донбасу роблять з тілами загиблих
- Государство ищет пути помощи для предприятий, "национализированных" боевиками в ОРДЛО12:12
- Блокада Донбасса: у активистов на Луганщине обнаружили взрывчатку12:05
- Донецкая фильтровальная станция может быть запущена в работу уже сегодня11:33
- Из "ДНР" в Россию оккупанты вывозят пшеницу11:26
- 3,5 млрд долларов и 75 тысяч рабочих мест - убытки Украины от блокады Донбасса11:04
- В Авдеевке из-за обстрелов боевиков повреждены жилые дома10:59
- В подвалах Донецка содержится около 3 тысяч человек, среди которых много "ихтамнетов" - военный корреспондент (ВИДЕО)10:42
- Украинские пограничники задержали на линии разграничения на Донбассе незаконные грузы10:31
- В "ДНР" стариков и инвалидов лишили гуманитарки Ахметова - люди в ужасе, как выживать10:22
- В "ДНР" заявили, что начали разминирование Донецкой фильтровальной станции10:13
- Крупные игроки российского рынка связываться и торговать с фейковыми "ЛДНР" не будут12:33
- Государство ищет пути помощи для предприятий, "национализированных" боевиками в ОРДЛО12:12
- Блокада Донбасса: у активистов на Луганщине обнаружили взрывчатку12:05
- Насирова перевезли в другое медучреждение11:56
- Насиров после реабилитации готов в суде отстаивать свое "доброе имя"11:44
- Донецкая фильтровальная станция может быть запущена в работу уже сегодня11:33
- Из "ДНР" в Россию оккупанты вывозят пшеницу11:26
- Депутаты от фракции БПП обратились к Порошенко и Гройсману с просьбой "не давить" на Насирова11:15
- 3,5 млрд долларов и 75 тысяч рабочих мест - убытки Украины от блокады Донбасса11:04
- В Авдеевке из-за обстрелов боевиков повреждены жилые дома10:59
- Почему немеют руки и как избавиться от этого неприятного ощущения14:30
- А у вас чисто? Как часто нужно убирать дома. ИНФОГРАФИКА22:48
- Фея в белом халате09:20
- ТОП 5 порад для зміцнення дитячого імунітету09:10
- Шесть советов по правильному уходу за волосами 08:05
- Кому грозит старческое слабоумие?14:40
- Казанський тонко прокоментував заяву Авакова щодо розгону блокади ОРДЛО08:11
- Игорь Смелянский: 80% отделений «Укрпочты» не имеют ни одного компьютера07:52
- Соцсети и эксперты отреагировали на поездку Савченко в Донецк. ВИДЕО10:18
- Государственная экологическая инспекция прогнила от коррупции,- Семерак09:41
- Цугцванг для Порошенко: потеря Мариуполя - это полный крах украинской экономики
- Украине грозит потеря важнейшего города: появился прогноз
- Как блокада Донбасса переросла в государственную измену - мнение эксперта
- «Национализация» на Донбассе: компания Ахметова выступила с заявлением
- Савченко опозорилась в прямом эфире
- Рекордное количество обстрелов в секторе «Мариуполь». Боевики били из минометов и САУ
- "Министра связи ДНР" нужно срочно покатать в лифте - дончане напуганы возможным отключением мобильной связи МТС
- В "ДНР" появились проблемы с поставками продуктов питания
- Український комбат анонсував ліквідацію ватажка «ДНР»
- Осатаневшие после "национализации" террористы "ЛДНР" артиллерией выжигают Донбасс