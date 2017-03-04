Государство ищет пути помощи для предприятий, "национализированных" боевиками в ОРДЛО

04.03.2017 12:12

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука сообщил, что в министерстве идет активная работа по подготовке рекомендаций для владельцев "национализированных" боевиками предприятий на Донбассе.

Об этом он написал на своей странице в соцсети.

"В Министерстве продолжается работа по подготовке рекомендаций владельцам "отжатых" предприятий на НКТ для подачи исков в Европейский суд по правам человека", - говорится в сообщении.

Тука рассказал, что российская власть и боевики сампроголошених "республик" будут активно пытаться продавливать тезис "это наш ответ на украинскую блокаду Донбасса". Он надеется, что Украина сможет заблокировать такие усилия врага.

"На этот раз, уловка "мы не конфисковывали/национализировали, мы просто ввели внешнее управление" не пройдет", - написал Тука.

Напоминаем, с 1 марта 2017 года боевики "ЛДНР" начали процедуру так называемой "национализации". Все предприятия, которые ранее находились под юрисдикцией Украины оккупанты хотят "подмять" под себя. Также в ОРДЛО объявили табу на продажу Украине угля.