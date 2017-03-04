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Гройсман намерен построить прозрачный рынок угля через энергетическую биржу

04.03.2017 10:06
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Гройсман намерен построить прозрачный рынок угля через энергетическую биржу

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступает за создание энергетической биржи, на которой импортированный и украинский уголь будет продаваться на рыночных условиях, пишет "Интерфакс".

"Нам нужно построить абсолютно прозрачный рынок угля. И наша задача - построить энергетическую биржу, на которой и импортируемый уголь, наш уголь будет продаваться в рыночных условиях. Это для нас является принципиально важным", - заявил В.Гройсман в эфире телеканала "Интер" в пятницу вечером.

Премьер-министр отметил, что в газовой сфере уже функционирует биржа, в рамках которой работает "Укргаздобыча".

"Это публичные компании, которые уже начинают продавать по рыночным ценам", - подчеркнул В.Гройсман.

Также, В.Гройсман отметил, что установление Правительством единой рыночной цены на газ поспособствовало ликвидации коррупции, существовавшей в газовой сфере.

 

Фото: donbass.ua/

Теги: Украина, Донбасс, рынок, энергетический кризис, уголь, Владимир Гройсман
 
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