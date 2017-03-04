Из "ДНР" в Россию оккупанты вывозят пшеницу

04.03.2017 11:26

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали вывоз пшеницы с неподконтрольной украинской власти части Донецкой области в Россию. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ по данным на вечер 2 марта, сообщает "Остров".

Наблюдатели посетили два приграничных района, которые в настоящее время не контролируются правительством Украины. Находясь в пограничном пункте пропуска в Успенке почти 30 минут, члены патруля СММ видели 25 гражданских автомобилей (18 с украинскими номерными знаками, 5 с российскими, один с грузинскими, и еще один с табличками «ДНР»). Наблюдатели также увидели 28 гражданских грузовиков (24 с украинскими номерными знаками, два с российскими, один с литовскими и еще один с табличками «ДНР»), а также 10 грузовиков «КАМАЗ» синего цвета с крытыми прицепами (все с табличками «ДНР»).



"Все транспортные средства стояли в очереди на выезд из Украины. Водитель (мужчина средних лет) одного из синих грузовиков сообщил команде Миссии, что 10 грузовиков перевозили пшеницу. Он добавил, что у него не возникло проблем при выезде с Украины на грузовике с такими табличками и с «паспортом» «ДНР»", - говорится в сообщении.



На пограничном пункте пропуска в г. Новоазовск менее чем за час наблюдатели зафиксировали 4 крытых грузовика (с украинскими номерными знаками), перевозивших пшеницу и 10 гражданских автомобилей (9 с украинскими номерными знаками и один с табличками «ДНР»), выезжавших из Украины. Водитель одного из грузовиков рассказал, что они перевозили пшеницу. Наблюдатели также видели три гражданских автомобиля (два с украинскими номерными знаками и один с российскими), въехавших в Украину. Кроме того, три больших грузовика стояли возле пограничного пункта пропуска.