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Из ночных клубов погрузить всех в автобусы и отправить на воюющий Донбасс - боец ВСУ о двух украинских реальностях
Журналист Роман Бочкала, который часто бывает на передовой в зоне АТО, описал свои ощущения от пребывания в Киеве - "две параллельных реальности". По его словам, а с ним согласны многие воины, защищающие страну на Донбассе, отдаляясь от передовой, появляется ощущение, будто войны в стране нет - ночные клубы забиты и работают до утра, публика веселится, пока где-то гибнут люди...
"Это жесть. Сижу в кафе. Жду встречи. Играет музыка. Вокруг непринужденные беспечные разговоры. С открытой кухни доносится звук шкварчащего мяса. И звонит друг. Он в Авдеевке.
"У нас п@здец". В трубку доносятся разрывы снарядов. "Ща, подожди дай прижмусь...". Разговор прерывается. Бьет танк. Связь пропадает. Продолжаются только музыка и весёлые разговоры. Они в левом ухе, а в правом тишина. Абонент не доступен.
Телефон снова звонит. Фух... Оба соглашаемся, что лучше прекратить разговор. Не к месту. Договариваемся связаться позже.
Мой друг там уже похоронил нескольких друзей. Дурные мысли невольно лезут в голову. Просто пытаюсь описать, что при этом на душе. Почему я здесь, а не там?! Две параллельных реальности.
Ещё один товарищ, тоже сейчас в Авдеевке, вчера вечером написал: "Если б не семья, я б вообще не возвращался. Не хочу в мир. Тяжело там". Подтверждаю. Пару дней еще продержаться... И туда. К светлым и настоящим", - написал Роман Бочкала на своей странице в Facebook.
Позже на странице журналиста появился еще один пост, написанный в ответ на размещенный выше:
"В реакцию на мой вчерашний пост о "двойной реальности", товарищ прислал смс. С востока. Он сам из Киева, но сейчас там. Это скорее эмоциональный протест. И я с ним полностью согласен.
"Приезжаю в Киев и через день мне рыгать хочется от этих ресторанов, пафоса и жизни как будто у нас с стране все просто за....
Предложения: объявить очередную волну мобилизации. Из тех пацанов, которые на передовой, организовать группы. Прикрепить их к Киевским военкоматам и около 00:00 пятницы или субботы зайти одновременно во все ночные клубы страны. Я думаю посетители клубов хер перед этими бойцами откупятся.
Погрузить всех в автобусы (в которых уже будут находиться врачи) и телок тоже (на медсестёр пойдут) и отправить на Донбасс. Я думаю до Авдеевки медосмотр точно пройдут. Ну а дальше на передовую. Вот именно это и будет СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ".
Фото: https://www.facebook.com/bochkala
Теги: Украина, Донбасс, Киев, война, музыка, праздник
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