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Экс-главу Миндоходов Клименко вызвали в прокуратуру через "Вести"

04.03.2017 08:46
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Экс-главу Миндоходов Клименко вызвали в прокуратуру через "Вести"

Генпрокуратура решила креативно подойти к вопросу вызова бывшего главы Министерства доходов и сборов Александра Клименко, вспомнив о его родственных связях. Об этом в сети Facebook сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает Depo.ua.

"Нашли кратчайший путь донести информацию подозреваемому в ограблении государства на 3 миллиарда гривен, владельцу крокодильего стула и слез, а также сожительнице (по совместительству главе совета директоров медиа-холдинга "Вести") Клименко относительно вызова в Генпрокуратуру", - написал Матиос.

"Ожидаем ответ и печать повестки в собственной ньюс-пейпе", - иронично добавил он.

Отметим,  1 марта Голосеевский райсуд Киева дал разрешение на заочное расследование против экс-министра доходов и сборов.


Фото: argumentua.com

Теги: Донбасс, выздоровление, прокуратура, Александр Cеров
 
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