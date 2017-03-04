Экс-главу Миндоходов Клименко вызвали в прокуратуру через "Вести"

04.03.2017 08:46

Генпрокуратура решила креативно подойти к вопросу вызова бывшего главы Министерства доходов и сборов Александра Клименко, вспомнив о его родственных связях. Об этом в сети Facebook сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает Depo.ua.

"Нашли кратчайший путь донести информацию подозреваемому в ограблении государства на 3 миллиарда гривен, владельцу крокодильего стула и слез, а также сожительнице (по совместительству главе совета директоров медиа-холдинга "Вести") Клименко относительно вызова в Генпрокуратуру", - написал Матиос.

"Ожидаем ответ и печать повестки в собственной ньюс-пейпе", - иронично добавил он.

Отметим, 1 марта Голосеевский райсуд Киева дал разрешение на заочное расследование против экс-министра доходов и сборов.